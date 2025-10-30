Σκρέκας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και τη συνολική αναβάθμιση της αμυντικής ισχύος της χώρας μίλησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News, με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι η οπτική και λειτουργική μεταμόρφωση του κτιρίου του ΥΠΕΘΑ αντικατοπτρίζει «τον συνολικό μετασχηματισμό του Ελληνικού Στρατού», καθώς –όπως τόνισε– «η χώρα υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ».

«Τα μηνύματα της εκδήλωσης στάλθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δείχνοντας τη δυνατότητα της Ελλάδας να προασπίσει την κυριαρχία της και να υπερασπιστεί τις αξίες και τα ιδανικά της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και στις συζητήσεις για την ίδρυση νέων κομμάτων, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αξιολογηθεί από το έργο και τις πολιτικές της:

«Θα κριθούμε από τα αποτελέσματα και από το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Ο ελληνικός λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα μας δώσει την εντολή να συνεχίσουμε με μια ισχυρή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά», ανέφερε.

