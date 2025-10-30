Σκρέκας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι η αναμόρφωση του ΥΠΕΘΑ συμβολίζει τον εκσυγχρονισμό του στρατεύματος και τη δύναμη της Ελλάδας να υπερασπιστεί την κυριαρχία της.

Σκρέκας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων
30 Οκτ. 2025 22:06
Pelop News

Για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και τη συνολική αναβάθμιση της αμυντικής ισχύος της χώρας μίλησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News, με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι η οπτική και λειτουργική μεταμόρφωση του κτιρίου του ΥΠΕΘΑ αντικατοπτρίζει «τον συνολικό μετασχηματισμό του Ελληνικού Στρατού», καθώς –όπως τόνισε– «η χώρα υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ».

«Τα μηνύματα της εκδήλωσης στάλθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δείχνοντας τη δυνατότητα της Ελλάδας να προασπίσει την κυριαρχία της και να υπερασπιστεί τις αξίες και τα ιδανικά της», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και στις συζητήσεις για την ίδρυση νέων κομμάτων, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αξιολογηθεί από το έργο και τις πολιτικές της:

«Θα κριθούμε από τα αποτελέσματα και από το πώς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Ο ελληνικός λαός είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα μας δώσει την εντολή να συνεχίσουμε με μια ισχυρή κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα μπροστά», ανέφερε.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Φοινικούντα: Μυστήριο με μήνυμα σε συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο μέρες πριν το φονικό
22:48 Ισραήλ: Ανησυχία για την Χεζμπολάχ
22:36 Ερώτηση Αρναούτογλου προς Κομισιόν για κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ
22:27 Λιθουανία: Νέο κλείσιμο του αεροδρομίου Βίλνιους λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών, έκτο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα
22:14 Αθήνα: Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων, μοτοσυκλέτα παρέσυρε πεζή
22:06 Σκρέκας: Σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων
21:44 Πάτρα: Ικανοποίηση ΣΚΕΑΝΑ για την κανονιστική
21:31 Πρίγκιπας Άντριου: Χάνει τίτλο και έξωση από τη Βασιλική Στοά για το σκάνδαλο Έπσταϊν
21:23 Ιερουσαλήμ: Νεκρός 15χρονος σε διαδήλωση υπερορθόδοξων, σκηνές χάους
21:13 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το επεισόδιο με όπλο σε κλάμπ
21:09 ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19
21:06 Συνάντηση με Κυρανάκη ο Κώστας Σβόλης
21:00 Συντήρηση και αναβάθμιση για το αεροδρόμιο Αράξου
20:53 Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Νίκη σε αγωγή κατά του Paris Match
20:45 Ουκρανία-Αποκαλυπτική έρευνα της Verstka: Ρώσοι αξιωματικοί εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν
20:43 ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης»: Με επιτυχία η ημερίδα «Ο δρόμος προς το Καλλιμάρμαρο» – Φωτογραφίες
20:34 Αθηνόδωρος: Στις 18 Ιανουαρίου ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας
20:33 ΟΗΕ: Πάνω από 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μετά την εκεχειρία
20:25 Σακελλαροπούλου: Νέα Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ
20:18 Ζάκυνθος: Η δημόσια απάντηση του Διευθυντή Σχολείου που δέχθηκε παρατήρηση από τον Μητροπολίτη Δωδώνης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ