Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ

Κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ
07 Μαρ. 2026 18:12
Pelop News

Κόκκινος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (07/3/2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας.

Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό! Τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση εκπροσώπου της Πυροσβεστικής στο protothema.gr η εικόνα της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση αυτήν την ώρα είναι καλύτερη και σύντομα αναμένεται να οριοθετηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Κίνδυνος για τα τρόφιμα και νέος «βραχνάς» για τους αγρότες με έκρηξη τιμών λόγω Μέσης Ανατολής
18:48 Λονδίνο: Φοβερά και τρομερά επεισόδια έξω από τζαμί μεταξύ Ιρανών φιλοκαθεστωτικών και φιλομοναρχικών
18:36 Στη φυλακή ο 17χρονος για τη δολοφονία του Αλέξη στο Λουτράκι
18:24 «Το γέλιο προκαλεί ρωγμές στην πανοπλία μας», αποκαλυπτικός ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μίλτος Νίκας
18:12 Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με Άλεν από άλλο πλανήτη στο ημίχρονο στο +8
17:48 Αδελφός μαχαίρωσε αδελφό! Τον τραυμάτισε στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί
17:36 Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
17:24 Έγραψε ιστορία η Καλαμάτα επιστρέφοντας στους μεγάλους μετά από 25 χρόνια!
17:12 Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο στρατός του έπληξε 16 ιρανικά αεροσκάφη της Δύναμης Κουντς που μετέφεραν όπλα στη Χεζμπολάχ
17:00 Reuters: Πιθανή η αποστολή τουρκικών μαχητικών F-16 στα κατεχόμενα στην Κύπρο
16:48 Παιχνίδια κατασκόπων: Συνελήφθησαν στην Κύπρο Αζέρος και Λετονή, λειτουργούσαν για το Ιράν
16:36 Είχε γενέθλια για τα 24 της χρόνια, αλλά βρέθηκε νεκρή!
16:24 Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν και πάλι με νερό τα σπίτια του παλιού Κάλλιου,ΒΙΝΤΕΟ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Τηλεοπτική η δοκιμασία της στο Μετς
16:00 Σύλληψη 49χρονου στο Καματερό για εκβίαση – Όπλο, εκατοντάδες σφαίρες και αλεξίσφαιρο με διακριτικά ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του
15:48 Φωτιά σε φορτηγό στην κάθετη της Εγνατίας Θεσσαλονίκης – Σερρών – Κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
15:36 Λίνα Μενδώνη για τον Χρήστο Βαλαβανίδη: «Ένας ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος που σφράγισε το σύγχρονο θέατρο»
15:24 Σπείρα που πουλούσε «χρυσές λίρες» εξαρθρώθηκε στη Λάρισα – Απάτες άνω του 1 εκατ. ευρώ
15:12 Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιώργος Βότσης – Μια εμβληματική μορφή του Ελληνικού Τύπου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ