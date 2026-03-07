Σοφιανά Κορινθίας: Ξέσπασε πυρκαγιά, καλύτερη τώρα η εικόνα, ΒΙΝΤΕΟ

Κόκκινος συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (07/3/2026) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση στα Σοφιανά Κορινθίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της δεκάδες πυροσβέστες με 15 οχήματα, οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη δασική έκταση.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση εκπροσώπου της Πυροσβεστικής στο protothema.gr η εικόνα της φωτιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση αυτήν την ώρα είναι καλύτερη και σύντομα αναμένεται να οριοθετηθεί.



