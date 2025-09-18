Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του

Πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκε χθες στις αστυνομικές αρχές και στο αρμόδιο γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Δ.Α. Ηλείας.

Συγκεκριμένα, 45χρονος σύμφωνα με τα καταγγελόμενα στην περιοχή της Κρέστενας χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι την 51χρονη σύντροφό του, ενώ στη συνέχεια φέρεται να την χτύπησε και με ένα ξύλο στη μέση και τον αγκώνα.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την 51χρονη και άμεσα οι αστυνομικοί του Α.Τ. Κρεστένων προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου και αναμένεται να οδηγηθεί στις Εισαγγελικές Αρχές.

Μάλιστα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν είναι η πρώτη φορά που καταγγέλεται ανάλογο περιστατικό από την 51χρονη σε βάρος του συντρόφου της.

