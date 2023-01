Σοκ με Ιρανό που σκότωσε τη σύζυγό του περιφέροντας το κεφάλι της στον δρόμο – Έλαβε μόλις 8 χρόνια κάθειρξη

Μία σοκαριστική υπόθεση είχε μία δικαστική κατάληξη που πολλούς άφησε ανικανοποίητους, καθώς άνδρας που είχε σκοτώσει τη σύζυγό του και περιέφερε το κεφάλι της στον δρόμο, έλαβε ποινή μόλις 8 χρόνων κάθειρξης.

Ιρανός καταδικάστηκε σε λίγο περισσότερο από οκτώ χρόνια κάθειρξη επειδή το 2022 αποκεφάλισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια περιέφερε το κεφάλι της στον δρόμο, μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα η δικαστική αρχή.

Η Μόνα Χεϊνταρί, 17 ετών, δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 από τον σύζυγό της, ο οποίος την κατηγορούσε για μοιχεία, και τον κουνιάδο της στην Αχβάζ πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Βίντεο που έδειχνε τον σύζυγό της να περπατά στον δρόμο χαμογελαστός, κρατώντας το κεφάλι της προκάλεσε σοκ και αγανάκτηση στο Ιράν.

See the beautiful smile of Mona heydari a 17 yr old girl who was beheaded by her husband yesterday.

She was a victim of forced marriage at the age of 12 & she had a 3 yr old boy.

This is how living under sharia laws looks like in Iran.

My heart is broken#LetUsTalk@FSeifikaran https://t.co/JhABwJgG67 pic.twitter.com/Hj0qHU9DnG

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 6, 2022