Σοκ σε σχολείο: 17χρονος μαθητής με πτυσσόμενο γκλομπ!
17χρονος μαθητής συνελήφθη με πτυσσόμενο γκλομπ στο σχολείο. Καθηγητές από το σχολείο κάλεσαν τις Αρχές.
Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το μεσημέρι της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026, όταν διαπιστώθηκε ότι μετέφερε πτυσσόμενο γκλομπ στο σχολείο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:30, καθηγητές του σχολείου κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν ότι ο ανήλικος φέρει πάνω του γκλομπ. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.
Λίγο αργότερα, συνελήφθη και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές.
