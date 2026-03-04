Σοκ σε σχολείο: 17χρονος μαθητής με πτυσσόμενο γκλομπ!

Στη σύλληψη ενός 17χρονου μαθητή προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το μεσημέρι της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026, όταν διαπιστώθηκε ότι μετέφερε πτυσσόμενο γκλομπ στο σχολείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 14:30, καθηγητές του σχολείου κάλεσαν τις Αρχές και ανέφεραν ότι ο ανήλικος φέρει πάνω του γκλομπ. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.

Λίγο αργότερα, συνελήφθη και ο πατέρας του 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές.

