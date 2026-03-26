Σοκ στην Πεύκη: Παιδιά μετέφεραν στα χέρια ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες από την εύρεση του πολεμικού υλικού στην Πεύκη. Ανήλικοι βρήκαν την οβίδα και την κουβάλησαν στους γονείς τους για να τους «πείσουν» για την ανακάλυψη.

26 Μαρ. 2026 9:11
Pelop News

Αίσιο τέλος είχε η πολυώρηρη και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) στην Πεύκη, για την απομάκρυνση μιας ιταλικής οβίδας από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αν και το πυρομαχικό χαρακτηρίστηκε ως «ιδιαίτερα επικίνδυνο», οι αρχές διαβεβαίωσαν πως με την τήρηση των μέτρων ασφαλείας ο κίνδυνος για τους κατοίκους εξαλείφθηκε.

Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε ιταλική οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της 25ης Μαρτίου σε μια υπό ανέγερση οικοδομή στην περιοχή. Μια παρέα παιδιών που έπαιζε σε διπλανό οικόπεδο εντόπισε το πολεμικό υλικό. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν εφιαλτική: τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να αποδείξουν στους γονείς τους τι είχαν βρει, πήραν την οβίδα στα χέρια τους και τη μετέφεραν, αγνοώντας τον θανάσιμο κίνδυνο.

«Πάμε να ανάψουμε κερί στην εκκλησία», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι γονείς, συνειδητοποιώντας εκ των υστέρων πως από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποια τραγωδία κατά τη μεταφορά του βλήματος.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση των αρχών, η αστυνομία απέκλεισε την οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος, διακόπτοντας την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Το εξειδικευμένο κλιμάκιο του Στρατού εργάστηκε για αρκετές ώρες το πρωί της Πέμπτης (26/3) μέχρι να ολοκληρωθεί η ασφαλής απομάκρυνση του πυρομαχικού.

Η επιχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, επαναφέροντας την ηρεμία στην κατοικημένη περιοχή της Πεύκης.

