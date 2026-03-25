Συναγερμός στην Πεύκη: Εντοπίστηκε ιταλική οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Συναγερμός στην Πεύκη, μετά τον εντοπισμό μιας οξειδωμένης ιταλικής οβίδας που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πολεμικό υλικό βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια εκσκαφών σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Για λόγους ασφαλείας, η Αστυνομία προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος. Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για τους κατοίκους και τους διερχόμενους.

Στο σημείο αναμένεται ειδικό κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού, το οποίο θα αναλάβει την ασφαλή απομάκρυνση και την εξουδετέρωση της οβίδας.

