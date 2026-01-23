Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστή ανήλικο σημειώθηκε στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Ο 14χρονος συνελήφθη από την αστυνομία, ενώ η 16χρονη αδελφή του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Σοκ στο Ασβεστοχώρι: 14χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε την 16χρονη αδελφή του
23 Ιαν. 2026 11:18
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι επιτέθηκε και ξυλοκόπησε τη 16χρονη αδελφή του, σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 17:30, όταν ο ανήλικος επιτέθηκε στη 16χρονη και της κατάφερε τουλάχιστον ένα χτύπημα με γροθιά στο πρόσωπο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διατάχθηκε για την υπόθεση.

