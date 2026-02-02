Σοκ, ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους!

Μία γυναίκα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της στην Νέα Αρτάκη, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, η γυναίκα πήρε το παιδί της και έφυγε τρέχοντας από το σπίτι. Στη συνέχεια κάλεσε την ΕΛΑΣ και οι αστυνομικοί της πήραν κατάθεση.

Η γυναίκα έκανε μήνυση στον σύζυγό της με αποτέλεσμα να αναζητείται για να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου.

