Εξαφανίστηκε κορίτσι 16 χρονών στη Νέα Σμύρνη

Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

02 Φεβ. 2026 21:11
Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Ελευθερίας από την περιοχή της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 31/01/2026 και ώρα 13:00 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Ν. Σμύρνη η Ελευθερία Σ., 16 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 02/02/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Σ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι εύσωμη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμας, ζακέτα γκρι-ροζ και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το
Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

