Βελούχι: Νεκρός ο 74χρονος ορειβάτης – Εντοπίστηκε σε χαράδρα μετά από πολυήμερες έρευνες ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη ενημέρωση: Νεκρός εντοπίστηκε ο 74χρονος ορειβάτης που αγνοούνταν από το περασμένο Σάββατο (21/2) στο Βελούχι Ευρυτανίας, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών του και των διασωστικών συνεργείων που τον αναζητούσαν επί ημέρες υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η σορός βρέθηκε σε χαράδρα, σε σημείο δύσβατο, με τα ρούχα να παραπέμπουν σε εκείνα που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Αναμένεται η ανάσυρση και η επίσημη ταυτοποίηση, ενώ η σορός θα μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της επιχείρησης, drones της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτών πραγματοποιούσαν εναέριες έρευνες, ελέγχοντας χαράδρες και χιονισμένες πλαγιές. Παράλληλα, πεζοπόρα τμήματα κατευθύνονταν προς την «Ψηλή Κορφή», όπου είχαν εντοπιστεί τα τελευταία ίχνη του ορειβάτη.

Στις έρευνες συμμετείχαν 25 πυροσβέστες από το Καρπενήσι, ειδικές ομάδες της 1ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και ομάδα ΣμηΕΑ με drones. Συνδρομή παρείχαν το Διασωστικό Σώμα Ευρυτανίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και εθελοντές από την Ευρυτανία, την Αθήνα και την Πάτρα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το βράδυ του Σαββάτου όσο και την Κυριακή οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά, καθώς η πυκνή ομίχλη και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ασφαλή συνέχισή τους, με τα συνεργεία να επιστρέφουν στο χιονοδρομικό κέντρο.

Στην περιοχή βρίσκονται συγγενείς και φίλοι του 74χρονου, οι οποίοι τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα έμπειρο ορειβάτη, με πολυετή παρουσία και αναβάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών το ενδεχόμενο παθολογικού προβλήματος ή επιπλοκής που ενδεχομένως συνδυάστηκε με την πολύωρη έκθεσή του σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Πρώτη ενημέρωση: Σορός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή στο Βελούχι Ευρυτανίας, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν αν ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη που αγνοείται από το απόγευμα του Σαββάτου (21/2).

Το άψυχο σώμα βρέθηκε κοντά στην κορυφή του βουνού, σε σημείο ιδιαίτερα δύσβατο, όπου τις προηγούμενες ώρες διεξάγονταν εκτεταμένες έρευνες. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάσυρσης και μεταφοράς της σορού στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής, προκειμένου να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου είχαν ξεκινήσει άμεσα, όταν έγινε γνωστό πως απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη ομάδα ορειβατών με την οποία κινούνταν και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών και αστυνομικών δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν πυκνή ομίχλη και χιονοθύελλα, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης, ώστε να διαπιστωθεί αν η σορός ανήκει στον 74χρονο ορειβάτη που αναζητούνταν τις τελευταίες δύο ημέρες.

