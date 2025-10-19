Σωτήρης Κλήρης: «Με ενότητα, ανανέωση και πίστη στον άνθρωπο – στηρίζω τον Μάκη Κατσιγιάννη»

Την υποψηφιότητά του στις εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Σωτήρης Κλήρης, εκφράζοντας τη στήριξή του στον υποψήφιο πρόεδρο Μάκη Κατσιγιάννη. Με λόγια ενότητας και προσήλωσης στις αξίες της παράταξης, ο κ. Κλήρης δηλώνει έτοιμος να συμβάλει σε μια Νέα Δημοκρατία πιο ανοιχτή στην κοινωνία και πιο κοντά στους πολίτες.

«Με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, και με κοινό όραμα για μια παράταξη ενωμένη, ανοιχτή και δραστήρια, θέτω υποψηφιότητα στις εκλογές της ΔΕΕΠ Αχαΐας, στηρίζοντας τον Μάκη Κατσιγιάννη», αναφέρει στην προσωπική του δήλωση.

Ο Σωτήρης Κλήρης είναι επαγγελματίας κομμωτής με μακρά παρουσία στην τοπική αγορά, αλλά και άνθρωπος του αθλητισμού, με ενεργό δράση ως παράγοντας, πρόεδρος ομάδας και ιδρυτής ακαδημίας για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όπως σημειώνει, η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό και τα παιδιά τού δίδαξε ότι οι πραγματικές νίκες έρχονται μόνο μέσα από τη συνεργασία, την προσπάθεια και τον σεβασμό στον συνάνθρωπο.

Με το ίδιο πνεύμα, επιδιώκει να συμβάλει ώστε η ΔΕΕΠ Αχαΐας να γίνει ακόμη πιο εξωστρεφής, πιο αποτελεσματική και πιο κοντά στην κοινωνία. «Θέλω η ΔΕΕΠ να είναι παρούσα στην καθημερινότητα των πολιτών, να αφουγκράζεται τα προβλήματα και να δίνει λύσεις με διάλογο και ενότητα», τονίζει ο υποψήφιος.

Στο μήνυμά του προς τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας, ο Σωτήρης Κλήρης υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή είναι δύναμη και η ενότητα προϋπόθεση για πρόοδο:

«Ζητώ τη στήριξή σας για να προχωρήσουμε μαζί, με ενότητα, ανανέωση και όραμα. Συνεχίζουμε δυνατά, με πίστη στον άνθρωπο και στην παράταξή μας».

Με τη συμμετοχή του στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κλήρης δηλώνει την πρόθεσή του να εκπροσωπήσει μια νέα, δημιουργική γενιά στελεχών, που θέλουν να συνδέσουν την πολιτική δράση με την κοινωνική παρουσία και τον εθελοντισμό.

