Σουηδία: «Σοβαρό περιστατικό» με πυροβολισμούς στο Μπόντεν – Πολλοί τραυματίες, ύποπτος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στη βόρεια Σουηδία μετά από σοβαρό περιστατικό βίας στην πόλη Μπόντεν, με αναφορές για πολλούς τραυματίες και εκτεταμένη επέμβαση των αρχών. Η αστυνομία μιλά για «σοβαρή υπόθεση», αποφεύγοντας προς το παρόν να δώσει λεπτομέρειες.

25 Δεκ. 2025 18:38
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Μπόντεν, στη βόρεια Σουηδία, έπειτα από αναφορές για σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς και πολλούς τραυματίες, όπως μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, υπάρχουν πληροφορίες για βίαιο έγκλημα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν κραυγές και πυροβολισμούς στην περιοχή. Οι αρχές απέκλεισαν μεγάλο τμήμα της πόλης, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για «σοβαρή υπόθεση», χωρίς ωστόσο να δίνει επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των τραυματιών ή τη φύση των τραυμάτων τους. Εκπρόσωπος των αρχών δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει υπό διερεύνηση και ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν αυτό καταστεί δυνατό.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, ένας ύποπτος φέρεται να τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την πληροφορία, επισημαίνοντας μόνο ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό.

Η Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και θεωρείται στρατηγικής σημασίας περιοχή, καθώς φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από το περιστατικό.

