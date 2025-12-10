Σούπερ Λιγκ 1: Οι «σφυρίχτρες» για την 14η αγωνιστική

Σούπερ Λιγκ 1: Οι «σφυρίχτρες» για την 14η αγωνιστική
10 Δεκ. 2025 12:34
Pelop News

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι θα σφυρίξει το σημαντικότερο παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό. Ο Γερμανός 35χρονος ρέφερι ανήκει στην Α’ κατηγορία της UEFA και θα έχει βοηθό τον συμπατριώτη του Έντουαρντ Μπέιτινγκερ.

Ο Τάσος Παπαπέτρου θα είναι ο διαιτητής στο Παναιτωλικός – ΑΕΚ, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης στο Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και ο Βασίλης Φωτιάς στο Παναθηναϊκός – Βόλος.

Σάββατο 13/12 – 17:00: Λεβαδειακός – Λάρισα. Διαιτητής: Μιχάλης Ματσούκας

Σάββατο 13/12 – 18:00: ΟΦΗ – Πανσερραϊκός. Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Σάββατο 13/12 – 20:00: Κηφισιά – Αστέρας AKTOR. Διαιτητής: Φώτιος Πολυχρόνης

Κυριακή 14/12 – 17:30: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου

Κυριακή 14/12 – 18:00: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Κυριακή 14/12 – 20:00: Άρης – Ολυμπιακός. Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνκσι

Κυριακή 14/12 – 21:00: Παναθηναϊκός -Βόλος. Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

