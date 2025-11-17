Σοβαρό εργατικό ατύχημα στα Χανιά – 30χρονος έπεσε από μπαλκόνι ενώ δούλευε

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένας 30χρονος άνδρας, έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στα Χανιά.

Ο νεαρός εκτελούσε εργασίες σε σπίτι στην περιοχή της Αγιάς, όταν —κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες— έπεσε από το μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Οι γιατροί, αφού τον σταθεροποίησαν, έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στο Ηράκλειο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Αντίδραση από το Εργατικό Κέντρο Χανίων

Το Εργατικό Κέντρο Χανίων ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, με τον πρόεδρό του Γιάννη Μανωλικάκη να ειδοποιεί την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο.

Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο εκφράζει οργή και αγωνία για το νέο περιστατικό, επισημαίνοντας πως: «Άλλος ένας συνάδελφος δεν γύρισε σπίτι του, κυνηγώντας το μεροκάματο για να ζήσει την οικογένειά του».

Το συνδικάτο κάνει έκκληση στους εργαζόμενους «να τηρούν και να απαιτούν τα μέτρα προστασίας» και να καταγγέλλουν περιπτώσεις όπου αυτά δεν τηρούνται.

Παράλληλα, κατηγορεί τις κυβερνητικές πολιτικές για την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας, που -όπως τονίζει- «αναγκάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, ακόμη και Κυριακές, για να επιβιώσουν».

Το Εργατικό Κέντρο εύχεται ταχεία ανάρρωση στον τραυματία και επαναλαμβάνει το αίτημά του για αυστηρή επιτήρηση και εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

