Σοβαρό τροχαίο έξω από το νεκροταφείο της Παναγίας Αλεξιωτίσσης στην Πάτρα

Απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από το νεκροταφείο της Παναγίας Αλεξιωτίσσης στην Πάτρα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα. Από τη σφοδρή πρόσκρουση και τα δύο οχήματα βγήκαν εκτός δρόμου και κατέληξαν στο πεζοδρόμιο.

Ευτυχώς, την ώρα του ατυχήματος δεν υπήρχε κάποιος πεζός στο σημείο, κάτι που απέτρεψε τα χειρότερα. Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς πρόκειται για δρόμο με συχνή κίνηση και διέλευση κατοίκων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, οι οποίοι διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



