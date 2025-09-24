Ερύμανθος: Σοβαρό τροχαίο με μπετονιέρα στην Εθνική Οδό 111 – Τραυματίας ο οδηγός ΦΩΤΟ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Εθνική Οδό 111, στο ύψος της γέφυρας στο Χάνι κοντά στο Βασιλικό.

Μπετονιέρα τεχνικής εταιρείας από τον Πύργο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της και κατέληξε στο πρανές του δρόμου. Από το τροχαίο, ο οδηγός του βαρέος οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για άμεση ιατρική φροντίδα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες ρύθμισαν την κυκλοφορία και διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

