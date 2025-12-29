Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζής σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή
29 Δεκ. 2025 12:09
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, όταν πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από μπετονιέρα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9:00 στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 «Γιορτινές μέρες κι εμείς κάνουμε εθνικές επαιτίους»: Ο Φάνης Δίπλας για την «Παρέλαση», τον φόβο απ’ έξω και την «ασφάλεια»
16:33 Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»
16:23 Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις
16:15 Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες
16:05 Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»
15:57 Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική
15:54 Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο
15:45 H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση
15:36 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
15:27 Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  
15:18 Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
15:09 Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
15:00 Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα
14:58 Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»
14:54 Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
14:48 Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
14:42 Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία
14:39 Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»
14:28 Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια
14:24 Η Κάτω Αχαΐα γεμίζει φαντασία: Οι «Τεχνοβάτες» και ο δράκος Λεβάρ σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ