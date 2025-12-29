Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή
Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζής σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, όταν πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από μπετονιέρα.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9:00 στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.
