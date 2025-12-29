Σοβαρό τροχαίο στη Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα παρέσυρε πεζή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νέα Ιωνία, όταν πεζή γυναίκα παρασύρθηκε από μπετονιέρα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 9:00 στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο, ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



