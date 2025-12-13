Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο – Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θήβα, όταν νταλίκα που μετέφερε τσιμέντα και ορυκτέλαια ξέφυγε από την πορεία της, με αποτέλεσμα να χυθεί μεγάλο μέρος του φορτίου στο οδόστρωμα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο - Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13 Δεκ. 2025 12:24
Pelop News

Στη 16η χιλιομετρική θέση της εθνικής οδού Θηβών – Σχηματαρίου, λίγο πριν την έξοδο προς τον ΑΘΕ, σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί σοβαρό ατύχημα με τη συμμετοχή νταλίκας και ΙΧ, προκαλώντας αναστάτωση και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, η νταλίκα που μετέφερε τσιμέντα και ορυκτά έλαια εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες. Η εκτροπή είχε ως αποτέλεσμα μέρος του φορτίου να διασκορπιστεί στο οδόστρωμα, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου.

Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο - Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο - Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Αυτοκίνητο που ακολουθούσε προσπάθησε να αποφύγει τα υλικά, όμως βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. Οι τραυματισμοί τους κρίθηκαν αντιμετωπίσιμοι και δεν εμπνέουν ανησυχία.

Περαστικοί οδηγοί σταμάτησαν άμεσα για να βοηθήσουν τόσο τους επιβάτες όσο και στον καθαρισμό του ενός ρεύματος κυκλοφορίας, ενώ το άλλο ρεύμα είχε αποκλειστεί από το επικαθήμενο της νταλίκας, κάνοντας την κίνηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο - Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο - Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ η Πυροσβεστική ανέλαβε την πλύση του δρόμου. Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή ροή των οχημάτων.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ