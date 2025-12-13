Σοβαρό τροχαίο στη Θήβα: Νταλίκα «άδειασε» το φορτίο της στον δρόμο – Τραυματίες δύο επιβάτες, ανάμεσά τους παιδί ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Στη 16η χιλιομετρική θέση της εθνικής οδού Θηβών – Σχηματαρίου, λίγο πριν την έξοδο προς τον ΑΘΕ, σημειώθηκε γύρω στις 07:30 το πρωί σοβαρό ατύχημα με τη συμμετοχή νταλίκας και ΙΧ, προκαλώντας αναστάτωση και σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Όπως μεταδίδει το LamiaReport, η νταλίκα που μετέφερε τσιμέντα και ορυκτά έλαια εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες. Η εκτροπή είχε ως αποτέλεσμα μέρος του φορτίου να διασκορπιστεί στο οδόστρωμα, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα του δρόμου.

Αυτοκίνητο που ακολουθούσε προσπάθησε να αποφύγει τα υλικά, όμως βγήκε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο επιβάτες, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. Οι τραυματισμοί τους κρίθηκαν αντιμετωπίσιμοι και δεν εμπνέουν ανησυχία.

Περαστικοί οδηγοί σταμάτησαν άμεσα για να βοηθήσουν τόσο τους επιβάτες όσο και στον καθαρισμό του ενός ρεύματος κυκλοφορίας, ενώ το άλλο ρεύμα είχε αποκλειστεί από το επικαθήμενο της νταλίκας, κάνοντας την κίνηση ιδιαίτερα δύσκολη.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ η Πυροσβεστική ανέλαβε την πλύση του δρόμου. Αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η ομαλή ροή των οχημάτων.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



