Σοβαρό τροχαίο στο Δομοκό: Αυτοκίνητο εμβόλισε αγελάδα -Τρεις τραυματίες, η μητέρα του οδηγού σε κρίσιμη κατάσταση

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με αγελάδα το βράδυ του Σαββάτου (20/9) στον δρόμο Μακρολίβαδου–Παλαμά (Δήμος Δομοκού) είχε ως αποτέλεσμα τρεις τραυματίες, εκ των οποίων η συνοδηγός — μητέρα του οδηγού — μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

24 Σεπ. 2025 14:46
Pelop News

Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν, ένας από αυτούς σοβαρά, ύστερα από συγκρούση αυτοκινήτου με αγελάδα το βράδυ του Σαββάτου στον δρόμο Μακρολίβαδου–Παλαμά, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στον Δήμο Δομοκού, Φθιώτιδα.

Το όχημα κινούνταν προς Παλαμά με τελικό προορισμό το Κέντρο Υγείας Δομοκού, καθώς ο οδηγός μετέφερε τη μητέρα του για ιατρική βοήθεια. Από τη σφοδρή πρόσκρουση η συνοδηγός — η μητέρα του οδηγού — τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε διακομιδή στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργείο και παραμένει νοσηλευόμενη. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή. Ελαφρύτερα τραυματίστηκαν ο οδηγός και η σύζυγός του που καθόταν στο πίσω κάθισμα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού. Ο ιδιοκτήτης της αγελάδας συνελήφθη προσωρινά στο πλαίσιο των ερευνών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους το ζώο βρέθηκε στον δρόμο και αν υπήρξε ευθύνη για την πρόκληση του ατυχήματος.
