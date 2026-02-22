Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ

Ισχυρή φωτιά μαίνεται από το απόγευμα της Κυριακής σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών, επί της Λεωφόρου Σπάτων (18ο χλμ.), εντός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και καίει κυρίως αποθηκευτικό χώρο. Η φωτιά επεκτάθηκε για λίγο σε διπλανό κτίριο, ωστόσο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων περιορίστηκε χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες.

Δυνάμεις που επιχειρούν Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα και αυτή την ώρα επιχειρούν:

35 πυροσβέστες

11 πυροσβεστικά οχήματα

Εθελοντές πυροσβέστες

Οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή (άνεμοι και ξηρασία) δυσχεραίνουν το έργο.

