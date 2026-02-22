Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ
22 Φεβ. 2026 19:49
Pelop News

Ισχυρή φωτιά μαίνεται από το απόγευμα της Κυριακής σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών, επί της Λεωφόρου Σπάτων (18ο χλμ.), εντός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και καίει κυρίως αποθηκευτικό χώρο. Η φωτιά επεκτάθηκε για λίγο σε διπλανό κτίριο, ωστόσο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων περιορίστηκε χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες.

Δυνάμεις που επιχειρούν Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα και αυτή την ώρα επιχειρούν:

  • 35 πυροσβέστες
  • 11 πυροσβεστικά οχήματα
  • Εθελοντές πυροσβέστες
  • Οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή (άνεμοι και ξηρασία) δυσχεραίνουν το έργο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ