Σπάτα: Μαίνεται η φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών ΦΩΤΟ
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ισχυρή φωτιά μαίνεται από το απόγευμα της Κυριακής σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης αθλητικών ειδών, επί της Λεωφόρου Σπάτων (18ο χλμ.), εντός του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας.
Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά σε αποθήκη αθλητικών ειδών στα Σπάτα
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και καίει κυρίως αποθηκευτικό χώρο. Η φωτιά επεκτάθηκε για λίγο σε διπλανό κτίριο, ωστόσο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων περιορίστηκε χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες.
Δυνάμεις που επιχειρούν Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα και αυτή την ώρα επιχειρούν:
- 35 πυροσβέστες
- 11 πυροσβεστικά οχήματα
- Εθελοντές πυροσβέστες
- Οχήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή (άνεμοι και ξηρασία) δυσχεραίνουν το έργο.
