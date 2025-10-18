Σπείρα ανηλίκων είχε ρημάξει τα πάντα!

Στις Σέρρες τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για σειρά διαρρήξεων και κλοπών που είχαν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες στην πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesstoday.gr, πρόκειται για δύο αγόρια 12 και 14 ετών και ένα κορίτσι 17 ετών, Ρομά στην καταγωγή, που είχαν στο στόχαστρό τους καταστήματα και σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, τη νύχτα της 16ης προς 17η Οκτωβρίου διέρρηξαν πέντε καταστήματα, αποσπώντας 897 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα, ενώ έκλεψαν και από ένα όχημα 20 ευρώ, δύο τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα.

Προηγήθηκαν και άλλες διαρρήξεις στις 14-15 Οκτωβρίου, από τις οποίες απέσπασαν 530 ευρώ και ένα κινητό. Οι δράστες απέτυχαν σε τρεις ακόμη απόπειρες, ενώ η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

