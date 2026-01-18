Σπουδαία νίκη για τον ΟΠΑΘΑ, καθάρισε την Ηλιούπολη

Με γκολ του Βικάτου στα 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η ομάδα πόλο του ΟΠΑΘΑ νίκησε με 10-9 την Ηλιούπολη, για την 7η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πανηγύρισε την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο ΟΠΑΘΑ είχε τον έλεγχο και το προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ακόμα και όταν οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν λίγο πριν το τέλος, οι παίκτες μας έδειξαν μέταλλο, βρήκαν το νικητήριο γκολ και “σφράγισαν” μια δίκαιη επικράτηση.

​ ΟΠΑΘΑ (Χριστοφής):Μπιτσάκος 2, Βικάτος 3, Μπαρλος 2, Τριανταφφυλος 1, Καρράς 1, Γκότσης 1.

