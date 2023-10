Ισραήλ: ΒΙΝΤΕΟ η στιγμή που ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου «λύγισε» για τα θύματα του πολέμου

Την οδύνη του για τα θύματα του πολέμου που έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ δεν μπόρεσε να κρύψει σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι. Μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα του «λύγισε» και ζήτησε συγγνώμη από τον δημοσιογράφο.

Όταν ο παρουσιαστής περιέγραφε τις φρικιαστικές εικόνες που δείχνουν γυναίκες και παιδιά με αίματα ο Τζον Κίρμπι δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί.

Κάνοντας μία παύση για λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να ξεκινήσει την απάντησή του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε «είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις αυτές τις εικόνες».

«Είναι άνθρωποι, μιλάμε για συγγενείς, ξαδέρφια, αδέρφια, αγαπημένους κάποιων. Μιλάμε για ανθρώπινες απώλειες» δήλωσε.

«Είναι δύσκολο και ζητώ συγγνώμη» ανέφερε επίσης εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου με τον δημοσιογράφου του CNN να λέει «δεν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει εσείς να ζητάτε συγγνώμη».

“These are human beings.” White House spokesperson John Kirby breaks down on live TV while discussing the depravity of Hamas attacks. (Video: CNN) pic.twitter.com/aMfVDSEDIi

— Mike Sington (@MikeSington) October 10, 2023