Σρι Λάνκα: Έλεγχος του ιρανικού πλοίου IRIS Bushehr, αποβιβάζονται 200 ναύτες

Η Σρι Λάνκα ανέλαβε από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 τον έλεγχο και τη διαχείριση του ιρανικού πλοίου IRIS Bushehr, το οποίο υπέβαλε αίτημα βοήθειας ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο σε διεθνή ύδατα λόγω βλάβης σε μία από τις μηχανές του.

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα, διοικητής Μπουντίκα Σαμπάθ, δήλωσε ότι η αποβίβαση περισσότερων από 200 ναυτών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ναύτες μεταφέρονται αρχικά στο λιμάνι του Κολόμπο για ιατρικό έλεγχο και διαδικασίες μετανάστευσης, ενώ στη συνέχεια θα μετακινηθούν στη ναυτική βάση Ουελισάρα, περίπου 20 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας. Το ίδιο το πλοίο θα ρυμουλκηθεί αργότερα στο λιμάνι Τρινκομάλε, στη βορειοανατολική ακτή της χώρας (265 χλμ. από Κολόμπο), με ορισμένα μέλη πληρώματος να παραμένουν επί του σκάφους για συνδρομή.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννοήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και τον καπετάνιο του πλοίου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Ανουρά Κουμάρα Ντισανάγιακε. Ο πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα τηρεί πολιτική μη ευθυγράμμισης και δεν προβαίνει σε προκαταλήψεις υπέρ οποιασδήποτε πλευράς, ενώ υπογράμμισε: «Κανένας άμαχος δεν πρέπει να πεθαίνει σε πολέμους. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι εξίσου πολύτιμη».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Dena από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026. Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα διέσωσε 32 ναύτες και ανέσυρε 87 σορούς. Το IRIS Dena είχε συμμετάσχει πρόσφατα σε πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις που φιλοξένησε η Ινδία, με συμμετοχή 74 χωρών, συμπεριλαμβανομένων ΗΠΑ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τη βύθιση «θηριωδία στη θάλασσα» και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «θα το μετανιώσουν πικρά». Το IRIS Bushehr περιγράφεται ως πλοίο εφοδιασμού με ελικοδρόμιο.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την επέκταση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν πέρα από τη Μέση Ανατολή, στον Ινδικό Ωκεανό, φέρνοντας τη Σρι Λάνκα σε δύσκολη θέση ισορροπίας μεταξύ ανθρωπιστικών υποχρεώσεων, διεθνούς ναυτικού δικαίου και πολιτικής μη ευθυγράμμισης.

