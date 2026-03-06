Σρι Λάνκα: Έλεγχος του ιρανικού πλοίου IRIS Bushehr, αποβιβάζονται 200 ναύτες

Ανθρωπιστική κίνηση εν μέσω κλιμάκωσης Ινδικού Ωκεανού

Σρι Λάνκα: Έλεγχος του ιρανικού πλοίου IRIS Bushehr, αποβιβάζονται 200 ναύτες
06 Μαρ. 2026 9:21
Pelop News

Η Σρι Λάνκα ανέλαβε από την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 τον έλεγχο και τη διαχείριση του ιρανικού πλοίου IRIS Bushehr, το οποίο υπέβαλε αίτημα βοήθειας ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο σε διεθνή ύδατα λόγω βλάβης σε μία από τις μηχανές του.

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα, διοικητής Μπουντίκα Σαμπάθ, δήλωσε ότι η αποβίβαση περισσότερων από 200 ναυτών βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ναύτες μεταφέρονται αρχικά στο λιμάνι του Κολόμπο για ιατρικό έλεγχο και διαδικασίες μετανάστευσης, ενώ στη συνέχεια θα μετακινηθούν στη ναυτική βάση Ουελισάρα, περίπου 20 χλμ. βόρεια της πρωτεύουσας. Το ίδιο το πλοίο θα ρυμουλκηθεί αργότερα στο λιμάνι Τρινκομάλε, στη βορειοανατολική ακτή της χώρας (265 χλμ. από Κολόμπο), με ορισμένα μέλη πληρώματος να παραμένουν επί του σκάφους για συνδρομή.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συνεννοήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και τον καπετάνιο του πλοίου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα Ανουρά Κουμάρα Ντισανάγιακε. Ο πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα τηρεί πολιτική μη ευθυγράμμισης και δεν προβαίνει σε προκαταλήψεις υπέρ οποιασδήποτε πλευράς, ενώ υπογράμμισε: «Κανένας άμαχος δεν πρέπει να πεθαίνει σε πολέμους. Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι εξίσου πολύτιμη».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Dena από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά της Σρι Λάνκα την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026. Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα διέσωσε 32 ναύτες και ανέσυρε 87 σορούς. Το IRIS Dena είχε συμμετάσχει πρόσφατα σε πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις που φιλοξένησε η Ινδία, με συμμετοχή 74 χωρών, συμπεριλαμβανομένων ΗΠΑ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τη βύθιση «θηριωδία στη θάλασσα» και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ «θα το μετανιώσουν πικρά». Το IRIS Bushehr περιγράφεται ως πλοίο εφοδιασμού με ελικοδρόμιο.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την επέκταση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν πέρα από τη Μέση Ανατολή, στον Ινδικό Ωκεανό, φέρνοντας τη Σρι Λάνκα σε δύσκολη θέση ισορροπίας μεταξύ ανθρωπιστικών υποχρεώσεων, διεθνούς ναυτικού δικαίου και πολιτικής μη ευθυγράμμισης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:28 Δένδιας: Patriot και F-16 από την Ελλάδα για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας
12:25 Οριακή υποχώρηση του Ευρώ
12:22 Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του δημοσιογράφου Αλέξανδρου Ντούβα – Το συγκινητικό αντίο
12:17 Βρετανική προειδοποίηση για τρομοκρατικό κίνδυνο στην Κύπρο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
12:16 Πάτρα: Ολοκληρώνεται ο ποδηλατοδρόμος στην Κανάρη ΦΩΤΟ
12:09 Τραμπ για Ιράν: «Οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετάσχουν στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»
12:07 6 Μαρτίου – Μήνυμα του Γιώργου Κολλιόπουλου για την Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού
12:03 Πέθανε ο Δημήτρης Τσιγκούνης – Ιστορικό στέλεχος της ΝΔ και επί 28 χρόνια δήμαρχος Λεωνιδίου
12:00 Αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στην Αχαΐα: Ποιες περιοχές επιλέγουν
11:57 Τουρκική πρόκληση με Δένδια: «Μην παίζεις με τη φωτιά, Νίκο» γράφει η Sabah για τους Patriot στην Κάρπαθο
11:54 Βίτσα Ζαγορίου: Το πέτρινο στολίδι, τι να δείτε
11:51 Ζαχαράκη για τη σχολική βία: «Καμία μορφή εκφοβισμού δεν έχει θέση στα σχολεία»
11:47 Ο Τσιτσιπάς θα παίξει μαζί με τον Τζόκοβιτς
11:41 Διαδοχικές διασώσεις μεταναστών νότια της Κρήτης: Περίπου 400 άνθρωποι εντοπίστηκαν σε λίγες ώρες
11:35 Επίσκεψη της ΑΕΚ στις ακαδημίες του Άτλαντα
11:33 Αραβικά ΜΜΕ: Φήμες για εκτέλεση του Ιρανού στρατηγού Ισμαήλ Καανί ως πράκτορα της Μοσάντ
11:30 Morgan Stanley: Η διάρκεια του πολέμου Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ κλειδί για τις αγορές
11:28 «Πεζόδρομος Τέχνης» στην Παντανάσσης: Μουσική, ζωγραφική και θέατρο δρόμου στο κέντρο της Πάτρας
11:24 Βρετάνια: Χειροπέδες σε 4 άνδρες για κατασκοπεία
11:22 Χρηματιστήριο: Φρένο στις ανοδικές τάσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ