Στα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε ο Χρήστος Μάστορας για την υπόθεση σύλληψής του το 2025 για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η υπόθεση αφορά περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μετά από έλεγχο της Τροχαίας.

Στα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
18 Φεβ. 2026 12:06
Pelop News

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προσήλθε το πρωί της Τετάρτης ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση σύλληψής του τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας πραγματοποιούσαν ελέγχους στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο τραγουδιστής δεν σταμάτησε αρχικά για αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί δεύτερο μπλόκο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου τελικά το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ φέρεται να έδειξε επίπεδο αλκοόλ 0,83 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, τιμή υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο. Στο όχημα επέβαιναν επίσης η σύντροφός του και μια φίλη της.

Σε δηλώσεις μέσω του συνηγόρου του μετά τη σύλληψη, ο καλλιτέχνης είχε υποστηρίξει ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών στο πρώτο μπλόκο, επισημαίνοντας ότι αν είχε πρόθεση διαφυγής δεν θα σταματούσε στον δεύτερο έλεγχο. Παράλληλα, είχε αποδεχθεί την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε περίπτωση καταδίκης προβλέπονται ποινές που περιλαμβάνουν φυλάκιση, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση άδειας οδήγησης. Μετά το περιστατικό, ο ίδιος είχε αναφερθεί δημόσια στο θέμα, τονίζοντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν αποτελεί σωστό σύμμαχο στην οδήγηση και δηλώνοντας έτοιμος να αναλάβει τις συνέπειες του λάθους του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στην «Π»: Κρίση παιδείας και νοοτροπίας
13:55 Καβάλα: Στο δημοτικό συμβούλιο η δωρεάν εκταφή 150 τάφων θυμάτων Covid-19
13:51 Τα οικονομικά της ΕΕ είναι απροστάτευτα σε κρούσματα απάτης.
13:45 Αστυπάλαια: Ψαράς βούτηξε με 10 μποφόρ για να σώσει το καΐκι του ΒΙΝΤΕΟ
13:39 Σύλληψη 19χρονου στο «Ελ. Βενιζέλος» με 15,5 κιλά κάνναβης – Ερευνάται διεθνές κύκλωμα
13:33 Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για Τραμπ – Σκληροί χαρακτηρισμοί από σημαντικό ποσοστό πολιτών
13:28 Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια είναι η καπετάνισσα» – Αιχμές και σχόλια με ναυτικούς συμβολισμούς
13:25 «Ανθρωπόμορφες Ρωγμές+» στην Πάτρα – Εικαστική έκθεση στην Αγορά Αργύρη από 7 έως 21 Μαρτίου
13:17 Στους δρόμους οι συνταξιούχοι – Μαζική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με αιχμή τις αυξήσεις
13:14 Ιταλία: Χιονοστιβάδα “καταπίνει” σκιερ ΒΙΝΤΕΟ
13:12 Το τελευταίο «αντίο» στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη – Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία στο Α΄ Νεκροταφείο
13:08 Πτώση 10% καταγράφουν τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος
13:03 Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιστρέφει στις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού με το άρμα «Αρλεκίνοι»
13:00 Επενδυτής για την ΕΒΟ: Διεθνής διαγωνισμός για το ιστορικό εργοστάσιο – Τα ΕΑΣ αποφασίζουν την ανάπτυξη μονάδας κατασκευής οβίδων στο Αίγιο
13:00 Κύκλωμα κλοπών και παράνομης διακίνησης φαρμάκων εξαρθρώθηκε στην Αθήνα – Χιλιάδες χάπια και έγγραφα στα ευρήματα
12:59 Ανακοίνωση από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
12:53 Συνεχίζονται τα play-offs στην Α΄ κατηγορία, ξεχωρίζει το Αχαϊκή-Κεραυνός
12:46 Χρυσοχοΐδης: Υπερπληθυσμός στις φυλακές, σχέδιο για 8 νέες – Ποιες κάμερες θα βεβαιώνουν παραβάσεις
12:41 Δήμος Πατρέων και εκπαιδευτικοί σε διάλογο για σχολεία, υποδομές και εξελίξεις στην εκπαίδευση
12:40 Κέα: Η «πύλη» των Κυκλάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ