Στα δικαστήρια ο Χρήστος Μάστορας για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προσήλθε το πρωί της Τετάρτης ο τραγουδιστής Χρήστος Μάστορας, προκειμένου να δικαστεί για την υπόθεση σύλληψής του τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας πραγματοποιούσαν ελέγχους στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο τραγουδιστής δεν σταμάτησε αρχικά για αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί δεύτερο μπλόκο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου τελικά το όχημά του ακινητοποιήθηκε.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, το αλκοτέστ φέρεται να έδειξε επίπεδο αλκοόλ 0,83 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, τιμή υψηλότερη από το επιτρεπόμενο όριο. Στο όχημα επέβαιναν επίσης η σύντροφός του και μια φίλη της.

Σε δηλώσεις μέσω του συνηγόρου του μετά τη σύλληψη, ο καλλιτέχνης είχε υποστηρίξει ότι δεν αντιλήφθηκε το σήμα των αστυνομικών στο πρώτο μπλόκο, επισημαίνοντας ότι αν είχε πρόθεση διαφυγής δεν θα σταματούσε στον δεύτερο έλεγχο. Παράλληλα, είχε αποδεχθεί την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε περίπτωση καταδίκης προβλέπονται ποινές που περιλαμβάνουν φυλάκιση, διοικητικό πρόστιμο, χρηματική ποινή και αφαίρεση άδειας οδήγησης. Μετά το περιστατικό, ο ίδιος είχε αναφερθεί δημόσια στο θέμα, τονίζοντας ότι η κατανάλωση αλκοόλ δεν αποτελεί σωστό σύμμαχο στην οδήγηση και δηλώνοντας έτοιμος να αναλάβει τις συνέπειες του λάθους του.

