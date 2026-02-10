Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων – Διεθνές δίκτυο με εκατομμύρια κέρδη στο μικροσκόπιο

Ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκαν οι κατηγορούμενοι για τη μεγάλη υπόθεση λαθραίων τσιγάρων που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Οι αρχές κάνουν λόγο για οργανωμένη εγκληματική δομή με διεθνείς διασυνδέσεις, σημαντικά οικονομικά οφέλη και σοβαρές προεκτάσεις για τη δημόσια υγεία.

10 Φεβ. 2026
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης (10.2.26) οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η εγκληματική οργάνωση, που αποδομήθηκε έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος –γνωστής και ως «ελληνικό FBI»– φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2018. Επικεφαλής εμφανίζονται δύο αδέλφια, γνωστά με τα προσωνύμια «Πούτιν» και «Πρόεδρος», ενώ σύμφωνα με τις αρχές η παραγωγή παράνομων τσιγάρων έφθανε περίπου τα 8 εκατομμύρια τεμάχια μηνιαίως, αποφέροντας έσοδα άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ κάθε μήνα.

Ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, επισήμανε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει τη σύγχρονη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας πως πρόκειται για μια σύνθετη παράνομη οικονομική δραστηριότητα και όχι για μεμονωμένα περιστατικά. Όπως εξήγησε, το κύκλωμα διέθετε τρεις πλήρως εξοπλισμένες μονάδες παραγωγής και έξι αποθηκευτικούς χώρους σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση και νομιμοποίηση των κερδών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, χρησιμοποιούνταν εταιρείες ναυτιλιακού χαρακτήρα, αγορές ακινήτων, αλλά και δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων και πλαστών εγγράφων. Παράλληλα, τηλεφωνικές συνδέσεις και άλλες δραστηριότητες εμφανίζονταν στο όνομα «αχυρανθρώπων», ενώ τα μέλη της οργάνωσης διαβιούσαν σε πολυτελείς κατοικίες δηλώνοντας χαμηλά εισοδήματα. Οι διαφυγόντες δασμοί εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν όπλα –μεταξύ αυτών υποπολυβόλα και πιστόλια– καθώς και περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, καθώς, όπως υπογράμμισε ο κ. Ντουίτσης, τα παράνομα προϊόντα παράγονταν χωρίς κανέναν έλεγχο ποιότητας, γεγονός που τα καθιστά δυνητικά επικίνδυνα για τους καταναλωτές.

Συνολικά συνελήφθησαν 26 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, ενώ η έρευνα επεκτείνεται ήδη σε περίπου 420 τραπεζικούς λογαριασμούς με τη συνδρομή της Europol, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως το εύρος της υπόθεσης.

