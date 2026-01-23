Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία

Λίγους μήνες πριν το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil ανοίξει την αυλαία του στη Θεσσαλονίκη, βρεθήκαμε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο ROYAL ALBERT HALL. για μια σπάνια και αποκαλυπτική εμπειρία: την παρακολούθηση προβών και αποκλειστική ξενάγηση στο backstage, αλλά και για μια σειρά συνεντεύξεων με τους πρωταγωνιστές του εντυπωσιακού show «OVO», που θα παρουσιαστεί στο PAOK SPORTS ARENA στην Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026.

Πίσω από τη σκηνή, εκεί όπου η μαγεία χτίζεται με αφοσίωση, πειθαρχία και αστείρευτη δημιουργικότητα, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη διαδικασία προετοιμασίας ενός θεάματος παγκόσμιων προδιαγραφών. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers από όλο τον κόσμο εργάζονταν με απόλυτη ακρίβεια, επαναλαμβάνοντας απαιτητικές χορογραφίες και ακροβατικά νούμερα που δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ξεχωριστή θέση είχαν οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με βασικούς συντελεστές και πρωταγωνιστές της παράστασης, όπως και με τον ελληνικής καταγωγής πρωταγωνιστή – ως έντομο- τον Ρόμπιν Μπιρ.

Οι καλλιτέχνες μίλησαν για την απαιτητική καθημερινότητά τους, τη σωματική και ψυχική προετοιμασία που απαιτεί το «OVO», αλλά και για το πώς είναι να ζουν και να δημιουργούν μέσα σε έναν περιοδεύοντα καλλιτεχνικό οργανισμό διεθνών προδιαγραφών. Όπως τόνισαν, κάθε παράσταση αποτελεί αποτέλεσμα απόλυτης εμπιστοσύνης και ομαδικότητας, καθώς κάθε κίνηση στη σκηνή επηρεάζει το σύνολο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι αναφορές τους στον συμβολισμό του «OVO» – του «Αυγού» – ως σημείο γέννησης, εξέλιξης και συνεχούς μεταμόρφωσης. Οι πρωταγωνιστές περιέγραψαν πώς καλούνται να ενσαρκώσουν έντομα όχι ως καρικατούρες, αλλά ως ζωντανούς οργανισμούς γεμάτους συναίσθημα, ένταση και χαρακτήρα, μέσα από κίνηση, μουσική και σωματική έκφραση.

Η ξενάγηση στο backstage αποκάλυψε επίσης τον πολύπλοκο μηχανισμό που υποστηρίζει την παράσταση: από τα εντυπωσιακά, χειροποίητα κοστούμια και τις σκηνικές μεταμορφώσεις, μέχρι τη ζωντανή μουσική επί σκηνής, εμπνευσμένη από τη βραζιλιάνικη κουλτούρα, την οποία αποδίδει επταμελής ορχήστρα. Περίπου 100 επαγγελματίες από 25 χώρες συνεργάζονται καθημερινά, δημιουργώντας ένα πολυεθνικό περιβάλλον απόλυτου συγχρονισμού.

Η εμπειρία μας ολοκληρώθηκε με την παρακολούθηση αποσπασμάτων από τις τελικές πρόβες αλλά και από την πρεμιέρα της παράστασης στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας γιατί το Cirque du Soleil, από την ίδρυσή του το 1984 στον Καναδά μέχρι σήμερα, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά φαινόμενα παγκοσμίως. Με περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές σε 40 χρόνια και καλλιτέχνες από 80 εθνικότητες, κάθε παραγωγή του αποτελεί μια ξεχωριστή ωδή στη φαντασία, την ανθρώπινη κίνηση και την καλλιτεχνική καινοτομία.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί το «OVO» τον Μάιο του 2026 ,στο PAOK SPORTS ARENA από τις 14 έως τις 17 Μαΐου και με επιπλέον πρωινές και απογευματινές παραστάσεις στις 16 και 17 Μαΐου.

Αν όσα αποκαλύφθηκαν στις πρόβες, στο backstage, στις συζητήσεις με τους πρωταγωνιστές και στην ίδια την παράσταση στο Λονδίνο, αποτελούν προάγγελο ότι το ελληνικό κοινό μπορεί να αναμένει μια εμπειρία υψηλής αισθητικής, έντασης και συγκίνησης — ένα ταξίδι σ’ έναν κόσμο όπου η φαντασία αποκτά ζωή!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

PAOK SPORTS ARENA – Θεσσαλονίκη

14 – 17 Μαΐου 2026

Πρόγραμμα παραστάσεων:

Πέμπτη 14 Μαΐου – Ώρα 20:30

Παρασκευή 15 Μαΐου – Ώρα 20:30

Σάββατο 16 Μαΐου – Ώρες 12:30, 16:30 & 20:30

Κυριακή 17 Μαΐου – Ώρες 12:30 & 16:30

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/cirque-du-soleil/

