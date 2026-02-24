Στα τέλη Μαρτίου οι ανακοινώσεις για τον κατώτατο μισθό – Το οικονομικό στίγμα της κυβέρνησης για το 2026

Τις βασικές οικονομικές προτεραιότητες για το 2026 παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, προαναγγέλλοντας νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και δίνοντας έμφαση σε ανάπτυξη, εισοδήματα και αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Τον συνολικό οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για το 2026 παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα ληφθούν και θα ανακοινωθούν στα τέλη Μαρτίου.

Η επικείμενη αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού εντάσσεται, όπως ανέφερε, στη γενικότερη στρατηγική ενίσχυσης των εισοδημάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός σκιαγράφησε το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική. Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται η διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης υψηλότερων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η περαιτέρω μείωση της ανεργίας και η συνεπής εκτέλεση του προϋπολογισμού, με στόχο τη διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της ακρίβειας, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή στοχεύει σε καλύτερη εποπτεία της αγοράς και σε πιο στοχευμένες παρεμβάσεις όπου απαιτείται.

Στην τοποθέτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε επίσης ότι οι πρόσφατες φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στο διαθέσιμο εισόδημα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, συνταξιούχων, οικογενειών με παιδιά και νέων εργαζομένων.

Αναφορά έγινε και στις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας, με έμφαση στην ανάγκη προσαρμογών στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, ώστε η οικονομία να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής σταθερότητας και η υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός θετικού οικονομικού περιβάλλοντος, που θα επιτρέψει την εφαρμογή πολιτικών στήριξης της κοινωνίας και της ανάπτυξης.

Η τελική απόφαση για τον κατώτατο μισθό αναμένεται να ληφθεί στο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου, στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής στρατηγικής της κυβέρνησης για το επόμενο έτος.

