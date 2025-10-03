Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα: Χρέη άνω των 160 δισ. ευρώ σε Εφορία και Ταμεία

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ ανέρχονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη πολιτών και επιχειρήσεων προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία πλέον ξεπερνούν τα 160 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή συνοδεύεται και από ενίσχυση του αριθμού των οφειλετών, κάτι που διαφοροποιείται σε σχέση με την τάση των προηγούμενων τριμήνων.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, τα χρέη προς την ΑΑΔΕ ανήλθαν τον Ιούλιο στα 111,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,55 δισ. σε σχέση με πέρυσι. Από το σύνολο των οφειλών:

61% αφορά καθαρά φορολογικές υποχρεώσεις (52,1 δισ.),

28,6% πρόστιμα (24,4 δισ.),

10,45% μη φορολογικές οφειλές, όπως δάνεια και δικαστικά έξοδα (8,9 δισ.).

Από αυτά, τα 26,35 δισ. χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης. Σε συνδυασμό με τα χρέη προς το ΚΕΑΟ (50,2 δισ.), το συνολικό ποσό εκτινάσσεται πάνω από τα 160 δισ. ευρώ.

Το πλήθος των οφειλετών ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 85.000 άτομα μέσα σε έναν μήνα, κυρίως λόγω της μη παράτασης της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος φέτος – σε αντίθεση με το 2024. Ανά κατηγορία χρεών, οι περισσότεροι χρωστούν μικρά ποσά, έως 10.000 ευρώ, ωστόσο οι λίγοι μεγαλοοφειλέτες άνω του 1 εκατ. ευρώ (μόλις 9.946 άτομα) συγκεντρώνουν σχεδόν το 76,3% των συνολικών οφειλών (85,3 δισ. ευρώ).

Συγκεκριμένα, το 90,4% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά το συνολικό τους υπόλοιπο αντιστοιχεί μόλις στο 3,5% των συνολικών χρεών. Αντίθετα, το βάρος πέφτει σε λιγότερο από το 2,5% των οφειλετών, οι οποίοι οφείλουν τεράστια ποσά.

Όσον αφορά τη διάρθρωση, τα φυσικά πρόσωπα ευθύνονται για το 38,2% των χρεών (42,7 δισ.), ενώ τα νομικά πρόσωπα για το 61,8% (69,1 δισ.).

Παρά το τεράστιο ύψος των οφειλών, μόλις το 3,87% (περίπου 3,3 δισ. ευρώ) βρίσκεται σε ρύθμιση. Οι περισσότερες ρυθμίσεις φυσικών προσώπων αφορούν ποσά μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, ενώ στις επιχειρήσεις εντοπίζονται κυρίως στην κατηγορία 10.000 έως 100.000 ευρώ.

