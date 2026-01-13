Στάρμερ: «Αηδιαστικές και ντροπιαστικές» οι ενέργειες του Grok – Δεν αποκλείει κρατικό έλεγχο στο X

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δεν απέκλεισε την πιθανότητα κρατικής παρέμβασης στο chatbot Grok της πλατφόρμας X, ιδιοκτησίας Έλον Μασκ, εάν συνεχιστούν οι αναφορές για παραγωγή σεξουαλικών εικόνων με γυναίκες και παιδιά.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Κοινοβουλευτικού Εργατικού Κόμματος, ο Στάρμερ χαρακτήρισε τις πρακτικές του Grok και του X ως «απολύτως αηδιαστικές και ντροπιαστικές». «Αν η X δεν μπορεί να ελέγξει το Grok, θα το κάνουμε εμείς και θα το κάνουμε γρήγορα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αν κερδίζεις από τη βλάβη και την κακοποίηση, χάνεις το δικαίωμα της αυτορρύθμισης».

Οι καταγγελίες αφορούν τη δημιουργία εικόνων που σεξουαλικοποιούν γυναίκες και παιδιά, με παραποίηση φωτογραφιών ώστε να εμφανίζονται χωρίς ρούχα ή σε προκλητικές στάσεις. Η λειτουργία παραγωγής εικόνων του Grok έχει περιοριστεί μόνο σε συνδρομητές επί πληρωμή, μετά από διεθνή κατακραυγή, ωστόσο ορισμένοι μη συνδρομητές αναφέρουν ότι εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιο υλικό.

Σε δήλωσή του το βράδυ της Δευτέρας, ο Στάρμερ τόνισε: «Η προστασία των κακοποιητικών χρηστών, αντί των γυναικών και των παιδιών που υφίστανται κακοποίηση, δείχνει πλήρη διαστρέβλωση προτεραιοτήτων. Δεν θα το ανεχτούμε, γιατί αυτή η κυβέρνηση θα καθοδηγείται από τις αξίες της και θα υπερασπιστεί τους ευάλωτους ενάντια στους ισχυρούς, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του κόσμου».

