Στάρμερ από Μόναχο: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη ακόμη και για πόλεμο» – Μήνυμα ισχύος και νέας αμυντικής συνεργασίας

Την ανάγκη ενίσχυσης της στρατιωτικής ισχύος της Ευρώπης και της Δύσης υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Όπως τόνισε, η διεθνής συγκυρία απαιτεί ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και ετοιμότητα ακόμη και για πολεμικές συνθήκες, προκειμένου να προστατευθούν οι κοινωνίες, οι αξίες και ο τρόπος ζωής των πολιτών.

Ο Στάρμερ σημείωσε ότι η εποχή επιβάλλει την οικοδόμηση «σκληρής ισχύος», χαρακτηρίζοντάς την βασικό εργαλείο ασφάλειας. Υπογράμμισε πως η Ευρώπη οφείλει να μπορεί να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις, διατηρώντας παράλληλα στενή συνεργασία με τους παραδοσιακούς συμμάχους.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στενότερης οικονομικής συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξι χρόνια μετά το Brexit. Όπως ανέφερε, η χώρα του επιδιώκει σύγκλιση σε τομείς που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα στον χώρο της αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομικής συνεργασίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει μέσα στη χρονιά την ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων του στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Απώτατο Βορρά. Στην αποστολή, με επίκεντρο το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, σε μια κίνηση που – όπως τόνισε – αποτυπώνει τη δέσμευση της χώρας του στην ευρωατλαντική ασφάλεια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και αποτροπής, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ανακατατάξεων στο διεθνές περιβάλλον.

