Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στη Βρετανία μετά τις δηλώσεις του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «αποικιοποιηθεί από μετανάστες».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις «προσβλητικές και λανθασμένες», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα αποτελεί μια περήφανη, ανεκτική και πολυπολιτισμική κοινωνία. Από την πλευρά της κυβέρνησης, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ σημείωσε ότι τέτοιου τύπου δηλώσεις ενισχύουν τη διχαστική ρητορική.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Sky News, ο Ράτκλιφ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αποφεύγει δύσκολες αποφάσεις για την οικονομία και εξέφρασε ανησυχία για τα επίπεδα μετανάστευσης και την αύξηση του πληθυσμού. Ωστόσο, επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικών Στατιστικών δείχνουν ότι ο πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε από περίπου 66,7 εκατομμύρια το 2020 σε 69,4 εκατομμύρια το 2025, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς για μεγαλύτερη αύξηση.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν αντιδράσεις και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο σύνδεσμος φιλάθλων Manchester United Supporters Trust τόνισε ότι κανένας φίλαθλος δεν πρέπει να αισθάνεται αποκλεισμένος λόγω καταγωγής ή θρησκείας, ενώ η Λέσχη Μουσουλμάνων φιλάθλων έκανε λόγο για ρητορική που θυμίζει ακραία πολιτικά αφηγήματα.

Οργανώσεις κατά του ρατσισμού χαρακτήρισαν τις τοποθετήσεις διχαστικές, ενώ μερίδα φιλάθλων επέκρινε και το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας διαμένει στο Μονακό, όπου ισχύει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Στο πολιτικό πεδίο, ο Ράτκλιφ αναφέρθηκε και στον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, τον οποίο χαρακτήρισε έξυπνο πολιτικό με καλές προθέσεις. Ο ίδιος ο Φάρατζ επανέφερε τη συζήτηση για τη μετανάστευση, υποστηρίζοντας ότι οι αυξημένες ροές έχουν επηρεάσει σημαντικά την κοινωνική φυσιογνωμία ορισμένων περιοχών.

Η υπόθεση αποκτά πλέον ευρύτερη πολιτική και κοινωνική διάσταση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μετανάστευση, την κοινωνική συνοχή και τον δημόσιο λόγο στη σύγχρονη Βρετανία.

