Στάση εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στις 17 Μαρτίου – Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι κοινωνικοί λειτουργοί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά από σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 13:00 έως τις 15:00 και αφορά τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας, η οποία έχει καθιερωθεί ως ημέρα δράσης για την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας στην προάσπιση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας από τα κατά τόπους τμήματα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Παράλληλα, στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στις 13:00 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα κατατεθεί ψήφισμα με τα αιτήματα των κοινωνικών λειτουργών προς τον πρωθυπουργό.

