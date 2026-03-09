Στάση εργασίας των κοινωνικών λειτουργών στις 17 Μαρτίου – Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Πανελλαδική στάση εργασίας για τους κοινωνικούς λειτουργούς την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ. Η κινητοποίηση συνδέεται με την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας και θα συνοδευτεί από συγκεντρώσεις και παράσταση διαμαρτυρίας.

09 Μαρ. 2026 14:15
Pelop News

Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι κοινωνικοί λειτουργοί την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, μετά από σχετική απόφαση της ΑΔΕΔΥ, έπειτα από αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 13:00 έως τις 15:00 και αφορά τους κοινωνικούς λειτουργούς που υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας, η οποία έχει καθιερωθεί ως ημέρα δράσης για την ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών λειτουργών και της κοινωνικής εργασίας στην προάσπιση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας από τα κατά τόπους τμήματα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

Παράλληλα, στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί παράσταση διαμαρτυρίας στις 13:00 έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα κατατεθεί ψήφισμα με τα αιτήματα των κοινωνικών λειτουργών προς τον πρωθυπουργό.

