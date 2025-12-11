Σταθμός για την Πάτρα

Η Πάτρα γιορτάζει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου σταθμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ, ένα έργο που σηματοδοτεί την αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορών και τη σύγχρονη εικόνα της πόλης.

Το παλιό βιομηχανικό κτίριο μετατράπηκε σε έναν άνετο, φωτεινό και ασφαλή κόμβο, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επιβάτες και οδηγούς.

Η πρώτη αναχώρηση προς Αθήνα έγινε χθες τα ξημερώματα με ενθουσιασμό και θετικά σχόλια.

Παρά την εξαιρετική οργάνωση και τις νέες εγκαταστάσεις, το πραγματικό στοίχημα είναι η ομαλή διαχείριση της κυκλοφορίας γύρω από τον σταθμό, η οποία θα κριθεί στην πράξη τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας, με στόχο την άνετη και ασφαλή μετακίνηση όλων.

