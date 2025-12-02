Στέγαση: Τέσσερις θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει το μέγεθος των στεγαστικών προβλημάτων στην Ελλάδα, με τη χώρα να πρωταγωνιστεί σε τέσσερις κατηγορίες. Το 2024, περίπου 1 στους 5 Έλληνες (19%) δεν είχε τη δυνατότητα να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, ποσοστό που είναι διπλάσιο από τον μέσο κοινοτικό όρο (9,2%) και καθιστά τη χώρα, μαζί με τη Βουλγαρία, στην πρώτη θέση της λίστας.

Στο κόστος στέγασης – που περιλαμβάνει θέρμανση, ύδρευση και ηλεκτρικό ρεύμα – η Ελλάδα εμφανίζει δύο «πρωτιές». Από τη μία, σχεδόν 1 στους 3 Έλληνες (29%) ξοδεύει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που την κατατάσσει στην κορυφή της Ευρώπης μαζί με Δανία και Τσεχία. Από την άλλη, η αύξηση του κόστους στέγασης στην Ελλάδα μεταξύ 2010 και 2024 ήταν η μικρότερη στην ΕΕ, μόλις 6%, με αποτέλεσμα το 2024 να βρίσκεται στο 70,5% του μέσου κοινοτικού επιπέδου, σε αντίθεση με άλλες χώρες που είδαν εκρηκτική άνοδο (π.χ. Βουλγαρία +145%, Ουγγαρία +172%).

Μία ακόμα ανησυχητική διάσταση αφορά την καθυστέρηση στις πληρωμές: το 2024, πάνω από 4 στους 10 Έλληνες (43%) καθυστέρησαν το δάνειο, το ενοίκιο ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό που είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρώπη (δεύτερη Βουλγαρία 19%, τρίτη Ρουμανία 15%).

Η εικόνα συμπληρώνεται από τις χαμηλές επενδύσεις στην κατοικία: μόλις 2,6% του ΑΕΠ διατίθεται για κατασκευές και βελτιώσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης, ξεπερνώντας μόνο Λετονία και Πολωνία. Στον αντίποδα, η Κύπρος επενδύει το 8% του ΑΕΠ, ενώ Ιταλία και Γερμανία ακολουθούν.

Τέλος, το 27% των Ελλήνων ζούσε το 2024 σε κατοικίες μικρότερες από τις ανάγκες του νοικοκυριού του, κατατάσσοντας τη χώρα στην 7η θέση της Ευρωζώνης για υπερσυγκέντρωση σε περιορισμένο χώρο.

Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα παραμένει οξύ και πολυδιάστατο, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού και επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά.

