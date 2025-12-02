Στέγαση: Τέσσερις θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας

Έκθεση της Κομισιόν για το στεγαστικό.

Στέγαση: Τέσσερις θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας
02 Δεκ. 2025 11:26
Pelop News

Η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει το μέγεθος των στεγαστικών προβλημάτων στην Ελλάδα, με τη χώρα να πρωταγωνιστεί σε τέσσερις κατηγορίες. Το 2024, περίπου 1 στους 5 Έλληνες (19%) δεν είχε τη δυνατότητα να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του, ποσοστό που είναι διπλάσιο από τον μέσο κοινοτικό όρο (9,2%) και καθιστά τη χώρα, μαζί με τη Βουλγαρία, στην πρώτη θέση της λίστας.

Στο κόστος στέγασης – που περιλαμβάνει θέρμανση, ύδρευση και ηλεκτρικό ρεύμα – η Ελλάδα εμφανίζει δύο «πρωτιές». Από τη μία, σχεδόν 1 στους 3 Έλληνες (29%) ξοδεύει πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες, ποσοστό που την κατατάσσει στην κορυφή της Ευρώπης μαζί με Δανία και Τσεχία. Από την άλλη, η αύξηση του κόστους στέγασης στην Ελλάδα μεταξύ 2010 και 2024 ήταν η μικρότερη στην ΕΕ, μόλις 6%, με αποτέλεσμα το 2024 να βρίσκεται στο 70,5% του μέσου κοινοτικού επιπέδου, σε αντίθεση με άλλες χώρες που είδαν εκρηκτική άνοδο (π.χ. Βουλγαρία +145%, Ουγγαρία +172%).

Μία ακόμα ανησυχητική διάσταση αφορά την καθυστέρηση στις πληρωμές: το 2024, πάνω από 4 στους 10 Έλληνες (43%) καθυστέρησαν το δάνειο, το ενοίκιο ή τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό που είναι μακράν το υψηλότερο στην Ευρώπη (δεύτερη Βουλγαρία 19%, τρίτη Ρουμανία 15%).

Η εικόνα συμπληρώνεται από τις χαμηλές επενδύσεις στην κατοικία: μόλις 2,6% του ΑΕΠ διατίθεται για κατασκευές και βελτιώσεις, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο τέλος της κατάταξης, ξεπερνώντας μόνο Λετονία και Πολωνία. Στον αντίποδα, η Κύπρος επενδύει το 8% του ΑΕΠ, ενώ Ιταλία και Γερμανία ακολουθούν.

Τέλος, το 27% των Ελλήνων ζούσε το 2024 σε κατοικίες μικρότερες από τις ανάγκες του νοικοκυριού του, κατατάσσοντας τη χώρα στην 7η θέση της Ευρωζώνης για υπερσυγκέντρωση σε περιορισμένο χώρο.

Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα παραμένει οξύ και πολυδιάστατο, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού και επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:53 Στο πλευρό των παραγωγών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος
14:52 Βρυξέλλες: Συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνι για έρευνα απάτης με κοινοτικά κονδύλια – Εφόδοι σε EEAS και Κολλέγιο της Ευρώπης
14:49 48ωρη απεργία ταξί: Κατασκήνωση έξω από το Υπουργείο Μεταφορών και προειδοποίηση για κλιμάκωση
14:45 Πήλιο: Πέθανε και το τελευταίο κουτάβι που είχε διασωθεί μετά την ρίψη σε γκρεμό
14:41 Ελευσίνα: 14χρονος συνελήφθη με κλεμμένο δίκυκλο μετά από καταδίωξη
14:38 Ζάκυνθος: Αλλοδαπός πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε κοκαΐνη και κάνναβη
14:33 Παπαστεργίου: Νέο σύστημα καμερών με άμεση ειδοποίηση στον οδηγό και ψηφιακές κλήσεις
14:28 Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
14:23 Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής συνελήφθη για απόπειρα βιασμού σε αεροδρόμιο του Λονδίνου
14:22 Ανάβυσσος: Μοτοσικλέτα «καρφώθηκε» σε αυτοκίνητο και έμεινε όρθια – Το ασυνήθιστο τροχαίο που τράβηξε τα βλέμματα ΦΩΤΟ
14:15 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μετά από καταδίωξη – Στο αυτόφωρο και ο πατέρας του
14:10 Ξανακλείνουν οι αγρότες τα σύνορα στους Ευζώνους -Ενίσχυση του μπλόκου με πάνω από 150 τρακτέρ
14:08 Στο Αγρίνιο η ταφή του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα – «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου», λέει ο πατέρας του
14:04 Σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην Πάτρα: Κατασχέθηκαν ποσότητες κρυσταλλικής ουσίας, κάνναβης και LSD
14:00 Συμπληρώνεται ο χάρτης των Δικηγορικών Συλλόγων: Βγήκαν τα ΔΣ, μένουν οι πρόεδροι – Τα μέλη που εκλέγονται σε Πάτρα, Αιγιάλεια, Καλάβρυτα
13:54 Τρία άτομα τραυματίες μετά από πρόσκρουση σε κολόνα στην Πειραιώς ΦΩΤΟ
13:49 Αντιδράσεις στην Ιταλία: Έφτιαξαν παγοδρόμιο γύρω από το άγαλμα του Παβαρότι ΒΙΝΤΕΟ
13:46 Ελεύθερος με όρους ο 39χρονος ταξιτζής για το θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
13:42 Νέα φωτιά στην Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαζαρίδης καταγγέλλει «απειλές» από τη Λιακούλη
13:32 Πάτρα: Έγκυος εγκλωβίστηκε σε τροχαίο στην Παραλία – Συναγερμός για τον απεγκλωβισμό της ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ