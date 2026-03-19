Στη μάχη ξανά και η ομάδα πόλο Προ Μίνι Mixed της ΝΕΠ

Στη μάχη της β’ φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος πόλο των Προ Μίνι Mixed (αγόρια-κορίτσια) Κ12 ρίχνεται το τριήμερο 20-22 Μαρτίου το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ.

Οι αγώνες φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και ο όμιλος της ΝΕΠ συναποτελείται και από τις εξής ομάδες: ΝΟΠ, Ιωνικός, Τρίτων Αμαρουσίου και ΣΚ Ροή. Το πρόγραμμα των παιχνιδιών για τα «δελφίνια» έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3: ΝΟΠ-ΝΕΠ (19.30)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3: Ιωνικός-ΝΕΠ (11.00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3: ΝΕΠ-Τρίτων Αμαρουσίου (10.00)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3: ΣΚ Ροή-ΝΕΠ (15.00)

Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές και αθλήτριες:

Αλεξοπούλου Παναγιώτα

Βήττας Ανδρόνικος

Γιαουπάι Γιάννης

Γρηγορόπουλος Γιώργος

Δατσέρης Παύλος

Δελάκη-Μανέτα Ευτυχία

Ευαγγελάτος Γιώργος

Ευαγγέλου Ζωή

Καλύβας Ανδρόνικος

Κανά Γεωργία

Κανά Ευθυμία

Κοσμά Μαριαλένα

Κουτσούκος Ανδρέας

Μητροπούλου Μαριαλένα

Μουτάφης Θάνος

Σακκατος Λάμπρος

Τσίγκας Γιώργος

Προπονητής: Θανάσης Κοντάκος

Βοηθός προπονητή: Παναγιώτης Ορφανός

Έφορος: Κοντάκου Βενετία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



