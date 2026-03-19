Στη μάχη ξανά και η ομάδα πόλο Προ Μίνι Mixed της ΝΕΠ
Η ομάδα πόλο Προ Μίνι Παίδων της ΝΕΠ όπως παρατάχθηκε στην α΄ φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος.
Στη μάχη της β’ φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος πόλο των Προ Μίνι Mixed (αγόρια-κορίτσια) Κ12 ρίχνεται το τριήμερο 20-22 Μαρτίου το αντίστοιχο συγκρότημα της ΝΕΠ.
Οι αγώνες φιλοξενούνται στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» και ο όμιλος της ΝΕΠ συναποτελείται και από τις εξής ομάδες: ΝΟΠ, Ιωνικός, Τρίτων Αμαρουσίου και ΣΚ Ροή. Το πρόγραμμα των παιχνιδιών για τα «δελφίνια» έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3: ΝΟΠ-ΝΕΠ (19.30)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3: Ιωνικός-ΝΕΠ (11.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3: ΝΕΠ-Τρίτων Αμαρουσίου (10.00)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/3: ΣΚ Ροή-ΝΕΠ (15.00)
Η αποστολή αποτελείται από τους εξής αθλητές και αθλήτριες:
Αλεξοπούλου Παναγιώτα
Βήττας Ανδρόνικος
Γιαουπάι Γιάννης
Γρηγορόπουλος Γιώργος
Δατσέρης Παύλος
Δελάκη-Μανέτα Ευτυχία
Ευαγγελάτος Γιώργος
Ευαγγέλου Ζωή
Καλύβας Ανδρόνικος
Κανά Γεωργία
Κανά Ευθυμία
Κοσμά Μαριαλένα
Κουτσούκος Ανδρέας
Μητροπούλου Μαριαλένα
Μουτάφης Θάνος
Σακκατος Λάμπρος
Τσίγκας Γιώργος
Προπονητής: Θανάσης Κοντάκος
Βοηθός προπονητή: Παναγιώτης Ορφανός
Έφορος: Κοντάκου Βενετία
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News