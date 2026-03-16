Στη Ρώμη ο Κώστας Σπυρόπουλος: Έκθεση ζωγραφικής με φόντο το ελληνικό φως στην εκδήλωση «Sotto il cielo del Mediterraneo»

Μια ξεχωριστή εικαστική παρουσία με ελληνικό χρώμα φιλοξενείται στη Ρώμη, καθώς η Ελληνική Πρεσβεία παρουσιάζει έργα ζωγραφικής του Κώστα Σπυρόπουλου στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Sotto il cielo del Mediterraneo», μιας πρωτοβουλίας που επιχειρεί να αναδείξει μια καλλιτεχνική γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκονται έργα εμπνευσμένα από το ανέσπερο ελληνικό φως, ένα στοιχείο που έχει σημαδέψει διαχρονικά τη ματιά περιηγητών, ζωγράφων και δημιουργών. Ο ιριδισμός του φωτός και η σχέση του με το λιτό ελληνικό τοπίο αποτελούν τον βασικό άξονα αυτής της εικαστικής πρότασης, όπως αποτυπώνεται και στη δουλειά του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος ο Κώστας Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στα έργα του, σημειώνει ότι πρόκειται για «θραύσματα ζωής» που γεννούν διαφορετικές ερμηνείες σε κάθε θεατή, καλώντας ουσιαστικά τον καθένα να προσεγγίσει το έργο μέσα από τη δική του προσωπική διαδρομή και τη δική του εσωτερική ανάγνωση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στη Sala Sinopoli του Auditorium Parco della Musica, στη διεύθυνση Via Pietro de Coubertin 30, Ρώμη. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί έναν από τους βασικούς πολιτιστικούς πυρήνες της ιταλικής πρωτεύουσας.

