Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ – Σε ετοιμότητα το «Παπαγεωργίου»

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρονται οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ με το οποίο ταξιδεύουν απογειώθηκε λίγο μετά τις 12:10 το μεσημέρι από την Τιμισοάρα.

Οι τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, είχαν μεταφερθεί νωρίτερα, περίπου στις 10:00 το πρωί, με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο αεροδρόμιο, όπου τους παρέλαβε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για τον επαναπατρισμό τους. Η άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σε περίπου μιάμιση ώρα, ενώ από το αεροδρόμιο θα διακομιστούν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο για την υποδοχή των τραυματιών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ένας θα μεταφερθεί στη νευροχειρουργική κλινική, ενώ ο δεύτερος θα υποβληθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς η κατάστασή του κρίνεται πιο σοβαρή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



