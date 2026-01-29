Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ – Σε ετοιμότητα το «Παπαγεωργίου»

Στην Ελλάδα επιστρέφουν οι δύο από τους τρεις τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ απογειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι από την Τιμισοάρα, με τους τραυματίες να μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη για περαιτέρω νοσηλεία.

29 Ιαν. 2026 12:28
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρονται οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ με το οποίο ταξιδεύουν απογειώθηκε λίγο μετά τις 12:10 το μεσημέρι από την Τιμισοάρα.

Οι τραυματίες, ο 20χρονος Κωνσταντίνος και ο 28χρονος Μάριος, είχαν μεταφερθεί νωρίτερα, περίπου στις 10:00 το πρωί, με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα στο αεροδρόμιο, όπου τους παρέλαβε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για τον επαναπατρισμό τους. Η άφιξή τους στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σε περίπου μιάμιση ώρα, ενώ από το αεροδρόμιο θα διακομιστούν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο για την υποδοχή των τραυματιών, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο ένας θα μεταφερθεί στη νευροχειρουργική κλινική, ενώ ο δεύτερος θα υποβληθεί σε απεικονιστικές εξετάσεις. Ο τρίτος τραυματίας παραμένει στη Ρουμανία, καθώς η κατάστασή του κρίνεται πιο σοβαρή.

