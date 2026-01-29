Στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ – Σήμερα ο επαναπατρισμός των επτά θυμάτων

Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν το μεσημέρι οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ το μεσημέρι αναμένεται και ο επαναπατρισμός των σορών των επτά θυμάτων, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ απογειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 από την Τιμισοάρα και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 13:08. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και θα παραμείνουν σε μονάδα βραχείας νοσηλείας, πριν εισαχθούν στις κλινικές. Ο τρίτος τραυματίας, ο οποίος βρίσκεται σε σοβαρότερη κατάσταση, παραμένει στη Ρουμανία, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σήμερα ο επαναπατρισμός των επτά θυμάτων

Το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ο επαναπατρισμός των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο αναμένεται να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 16:30.

Κλίμα πένθους έξω από την Τούμπα

Συγκινητικές εικόνες καταγράφονται έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αλλά και άλλων ομάδων αφήνουν λουλούδια, κεριά και προσωπικά αντικείμενα στη μνήμη των επτά νεαρών θυμάτων. Στον χώρο δεσπόζει πανό με το μήνυμα «Καλό Παράδεισο Αδέλφια», ενώ οι σύνδεσμοι φιλάθλων ετοιμάζονται να υποδεχτούν τις σορούς στο αεροδρόμιο και να τις συνοδεύσουν με μηχανοπομπή έως το γήπεδο.

Παρουσίες θεσμικών και εκπροσώπων της κοινωνίας

Το γήπεδο της Τούμπας επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ενώ συγκλονισμένος δήλωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το μεσημέρι αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, μαζί με εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και παλαίμαχους αθλητές του συλλόγου, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Η Θεσσαλονίκη και ο φίλαθλος κόσμος του ΠΑΟΚ παραμένουν σε βαρύ πένθος για την απώλεια των επτά νεαρών, που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

