Στη Βουλγαρία ο Δένδιας: Στο επίκεντρο η συνεργασία για αμυντικά συστήματα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου 2026 από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας με προορισμό τη Βουλγαρία, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της γειτονικής χώρας.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται η διμερής συνεργασία στον αμυντικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και των δύο χωρών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE (Strategic Armaments Funding Europe). Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα, με στόχο την από κοινού αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την προμήθεια σύγχρονων αμυντικών συστημάτων.

Μεταξύ των συστημάτων που εξετάζονται βρίσκεται και το ελληνικό σύστημα «Κένταυρος», ενώ το πρόγραμμα SAFE εστιάζει κυρίως σε τομείς όπως η αντιπυραυλική άμυνα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και τα πυρομαχικά – προτεραιότητες που έχουν αναβαθμιστεί λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του υπουργό Εθνικής Άμυνας, ενώ έχει προγραμματιστεί και άτυπη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας. Οι συζητήσεις θα καλύψουν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, κοινών προμηθειών και στρατηγικής συντονισμού στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η επίσκεψη εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης των αμυντικών δεσμών με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ουκρανία και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

