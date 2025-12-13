Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!

Απίστευτο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό και πολύ σοβαρό περιστατικό

Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!
13 Δεκ. 2025 19:48
Pelop News

Ένα απίστευτο και πολύ σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε σήμερα (13/12/2025)  στην Αργυρούπολη. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, μετά από καβγά.

Εύβοια: Στο Μαρμάρι μεθυσμένη οδηγός μετά από τρελή πορεία συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα οχήματα

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:58 Φυλακές Κορυδαλλού: Έγινε έφοδος, εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα
21:48 Η «απίστευτη ημέρα» του Ραφαήλ Παγώνη με τον Νόβακ Τζόκοβιτς
21:41 Αθήνα: Συνελήφθη καταζητούμενος για την άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία
21:31 Η στιγμή που ο διοικητής της Χαμάς σκοτώνεται στη Γάζα από ισραηλινό χτύπημα, ΒΙΝΤΕΟ
21:21 Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις που έκαψαν τον ανιψιό, δύο γυναίκες στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία
21:09 Ο Γιώργος Κώτσηρας για τον προϋπολογισμό του 2026: Φέρνει φορολογική μεταρρύθμιση και στήριξη των νοικοκυριών
20:58 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξημερώματα Κυριακής φτάνουν με πλοίο στον Πειραιά οι 15 συλληφθέντες στην Κρήτη
20:46 Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι επιτέθηκαν με drone σε τουρκικό εμπορικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους, κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, έκκληση της κυβέρνησης για διάλογο με ανοιχτούς τους δρόμους
20:27 Ο Προμηθέας μεγάλο διπλό επί του Πανιωνίου – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:19 Η Ολυμπιάδα λύγισε από την ισχυρή ΑΕΚ
20:10 Λιόνας: «Η Παναχαϊκή είναι από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ελλάδα»
20:00 Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ στο φινάλε του 2025
19:48 Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!
19:36 Ινδία: Τρομερά επεισόδια επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά στην Καλκούτα, ΒΙΝΤΕΟ
19:24 Ο Έλον Μασκ…προτείνει τον Φειδία για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης! ΒΙΝΤΕΟ
19:11 Πρώτη εντός έδρας ήττα για την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
19:01 Περάσαμε μια βραδιά στη βίλα του Λαδόπουλου – Φωτογραφίες
18:50 Γκιλφόιλ: «Τυχερή που θα γιορτάσω τα πρώτα μου Χριστούγεννα στην Αθήνα»
18:40 Αυτός είναι σούπερ ξηρός καρπός που βοηθά τη λειτουργία του εντέρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ