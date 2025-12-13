Στην Αργυρούπολη 59χρονος μετά από καυγά απείλησε οδηγό με τσεκούρι!

Ένα απίστευτο και πολύ σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε σήμερα (13/12/2025) στην Αργυρούπολη. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, μετά από καβγά.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

