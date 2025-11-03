Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφίχθη στην Αθήνα και αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά της, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας της. Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα επιδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
03 Νοέ. 2025 14:16
Pelop News

Με φράση-δήλωση πρόθεσης, «Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα», η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση από την Αθήνα, λίγες ώρες μετά την άφιξή της στη χώρα μας. Η παρουσία της σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας για την περιοχή.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην δημοσιογράφος και γνωστή για τη δημόσια παρουσία της στις ΗΠΑ, έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο, εγκαινιάζοντας και επίσημα τη διπλωματική της θητεία. Η πρώτη της επίσημη υποχρέωση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν και θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, στις 12:00 το μεσημέρι θα δεχθεί διαδοχικά τις νέες πρέσβεις της Νορβηγίας (Harriet E. Berg), του Καναδά (Sonya Thissen) και των Ηνωμένων Πολιτειών (Kimberly Guilfoyle), οι οποίες θα επιδώσουν τα διαπιστευτήριά τους.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση το βράδυ της Κυριακής, σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών, όπου απηύθυνε ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο ενθουσιασμό και συγκίνηση: «Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους, που λατρεύουν τη θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: τώρα ξεκινάμε».

Με αυτόν τον τόνο, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ δείχνει να επιθυμεί να συνδυάσει τη διπλωματική της αποστολή με μια ανοιχτή, ανθρώπινη προσέγγιση απέναντι στην ελληνική κοινωνία, αναδεικνύοντας κοινές αξίες και δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.
