Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών

Στην Αθήνα θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική Ανδρών, στους οποίους συμμετέχει και ο Άθλος Πατρών, ως πρωταθλητής Πελοποννήσου.

Σήμερα «κλείδωσε» και η έδρα των αναμετρήσεων, που θα φιλοξενηθούν στα γήπεδα της Ηλιούπολης, η οποία συμμετέχει επίσης στον όμιλο. Τον όμιλο συμπληρώνουν τα Χανιά, οι Νέοι Βύρωνα και ο ΑΣΣ Αθλέων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Πέμπτη 23/4

18:00 Ηλιούπολη – Νέοι Βύρωνα

20:30 Χανιά – Άθλος Πατρών

Παρασκευή 24/4

19:00 Αθλέων – Ηλιούπολη

21:30 Νέοι Βύρωνα – Χανιά

Σάββατο 25/4

19:00 Άθλος Πατρών – Νέοι Βύρωνα

21:00 Χανιά – Αθλέων

Κυριακή 26/4

18:00 Ηλιούπολη – Χανιά

20:30 Αθλέων – Άθλος Πατρών

Δευτέρα 27/4

19:30 Νέοι Βύρωνα – Αθλέων

19:30 Άθλος Πατρών – Ηλιούπολη

