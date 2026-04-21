Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
Στην Αθήνα θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική Ανδρών, στους οποίους συμμετέχει και ο Άθλος Πατρών, ως πρωταθλητής Πελοποννήσου.
Σήμερα «κλείδωσε» και η έδρα των αναμετρήσεων, που θα φιλοξενηθούν στα γήπεδα της Ηλιούπολης, η οποία συμμετέχει επίσης στον όμιλο. Τον όμιλο συμπληρώνουν τα Χανιά, οι Νέοι Βύρωνα και ο ΑΣΣ Αθλέων.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Πέμπτη 23/4
18:00 Ηλιούπολη – Νέοι Βύρωνα
20:30 Χανιά – Άθλος Πατρών
Παρασκευή 24/4
19:00 Αθλέων – Ηλιούπολη
21:30 Νέοι Βύρωνα – Χανιά
Σάββατο 25/4
19:00 Άθλος Πατρών – Νέοι Βύρωνα
21:00 Χανιά – Αθλέων
Κυριακή 26/4
18:00 Ηλιούπολη – Χανιά
20:30 Αθλέων – Άθλος Πατρών
Δευτέρα 27/4
19:30 Νέοι Βύρωνα – Αθλέων
19:30 Άθλος Πατρών – Ηλιούπολη
