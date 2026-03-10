Στην Αθήνα οι μάχες για τις Νεάνιδες του Απόλλωνα

Μπορεί η εφήβων του Ερμή να αγωνίζεται στην Πάτρα, αλλά η ομάδα βόλεϊ νεανίδων του Απόλλωνα θα αγωνιστεί στην Αθήνα και στο κλειστό γυμναστήριο «Κωσταρρέλος» που βρίσκεται στην Μεταμόρφωση.

Η πατρινή ομάδα έχει κληρωθεί στον Δ΄ όμιλο , όπου συμμετέχει ο Ολυμπιακός, η Δεξαμενή Μεταμόρφωσης και ο ΑΟ Κύδων Χανιών με τους δυο πρώτους του ομίλου να παίρνουν την πρόκριση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

17.00: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Κύδων

20.15: Α.Σ.Π. Απόλλων – Α.Ο. Δεξαμενής Μεταμόρφωσης

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026

17.00: Α.Σ.Π. Απόλλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

20.15: Α.Ο. Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – Α.Ο. Κύδων

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17.00: Α.Ο. Κύδων – Α.Σ.Π. Απόλλων

20.15: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Δεξαμενής Μεταμόρφωσης.

