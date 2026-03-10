Στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην Ολομέλεια της Βουλής τίθεται σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, προς συζήτηση το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία γενίκευσης επερωτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κανονισμού της Βουλής, χωρίς να προβλέπεται ψηφοφορία.

Το πόρισμα της πλειοψηφίας (ΝΔ), το οποίο υπερψηφίστηκε στην επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, καταλήγει ότι από τον έλεγχο του αποδεικτικού υλικού δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, είχε τονίσει ότι το πρόβλημα με τις αγροτικές αποζημιώσεις και τις δυσλειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό, υπερβαίνοντας συγκεκριμένες κυβερνητικές περιόδους.

Η επιτροπή λειτούργησε από τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιώντας 49 συνεδριάσεις συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών. Εξετάστηκαν 76 μάρτυρες και παρήχθησαν πρακτικά περί τις 19.000 σελίδες.

Το πόρισμα περιλαμβάνει και τις ξεχωριστές γνώμες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία συγκλίνουν στην ύπαρξη πολιτικών ευθυνών της νυν κυβέρνησης. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Αποστολάκη, χαρακτήρισε τις εργασίες «πλυντήριο ευθυνών» αντί για διαλεύκανση. Ο αγορητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, έκανε λόγο για επιδίωξη συγκάλυψης και προστασίας κομματικού μηχανισμού. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πρότειναν σύσταση προανακριτικής επιτροπής λόγω βαρύτατων ευθυνών Βορίδη και Αυγενάκη, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε συνέχιση εργασιών, προανακριτική και πλήρη διερεύνηση.

