Στην Πάτρα «ινκόγκνιτο» ο επικεφαλής της Hellenic Train – Σιγή για Προαστιακό και Οδοντωτό

Στην Πάτρα βρέθηκε για πρώτη φορά ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Ρομπέρτο Ρινάουντο, αποφεύγοντας κάθε δημοσιότητα. Διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους για επενδύσεις, ενώ ο Προαστιακός δοκιμάζεται από βλάβες και ελλιπή συντήρηση.

29 Απρ. 2026 17:02
Pelop News

Στην Πάτρα βρέθηκε χθες για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Ρομπέρτο Ρινάουντο, ο οποίος τηρώντας πιστά την τακτική της εταιρείας, απέφυγε κάθε δημοσιότητα.

Οπως πληροφορείται η «Π» ο κ. Ρινάουντο είχε συνάντηση γνωριμίας με το προσωπικό, η οποία διήρκεσε μία ώρα με μετάφραση, παρουσία 25 εργαζομένων της εταιρείας, δηλαδή μηχανοδηγών, συνοδών, υπαλλήλων στα εκδοτήρια και τεχνητών.

Ο κ. Ρινάουντο διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους για επενδύσεις τη στιγμή που τα τρένα του Προαστιακού ξεμένουν από βλάβες, καθώς η συντήρηση του τροχαίου υλικού, όπως λέγεται, έχει καταρρεύσει. Οι εργαζόμενοι έθεσαν από την πλευρά τους, όλα τα φλέγοντα ζητήματα γύρω από την λειτουργία του Προαστιακού της Πάτρας, ωστόσο ο επικεφαλής της Hellenic Train έστρεψε τη συζήτηση προς την πλευρά των αρμοδιοτήτων του ΟΣΕ σε ζητήματα υποδομής, επισημαίνοντας ότι πιέζει την εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να κάνει ό,τι πρέπει για την βελτίωση της γραμμής του Προαστιακού της Πάτρας και για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ο κ. Ρινάουντο είχε όμως και ένα νέο να ανακοινώσει στους εργαζόμενους της Hellenic Train. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανακοίνωσε ότι σύντομα αποσύρονται τα λεωφορεία της εταιρείας από τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρα–Κιάτο και αντίστροφα, όπως επίσης από τα δρομολόγια εξυπηρέτησης των επιβατών του Προαστιακού της Πάτρας, προς το Πανεπιστήμιο, το ΠΓΝΠ, το Ακταίο και τον Αγιο Βασίλειο. Το μεταφορικό έργο θα δοθεί σε ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία, ενώ οι οδηγοί της Hellenic Train θα εκπαιδευτούν για να γίνουν μηχανοδηγοί και συνοδοί αμαξοστοιχιών.

Την ίδια στιγμή από το μέτωπο του Οδοντωτού δεν ακούγεται κανένα νέο. Η κοινή Επιτροπή Αγώνα κατοίκων και παραγωγικών φορέων Διακοπτού και Καλαβρύτων ετοιμάζει επιστολή στον πρωθυπουργό, παράλληλα με κλιμάκωση του αγώνα σε συντονισμό με τις έδρες των δύο δήμων, σε Αίγιο και Καλάβρυτα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

18:25 Athletic: Ο Παναθηναϊκός στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που έπαιξαν τελικό και δεν έχουν πάρει Champions League
18:16 Αυτοψία Σακελλαρόπουλου σε παραλίες της Δυτικής Αχαΐας
18:09 Καλαμάτα: Αυτοκτονία ο θάνατος του 44χρονου – Ποιοι σκηνοθέτησαν τη «δολοφονία»
18:07 Νέα πτώση στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
18:00 Πάτρα: Ωρα να μάθουμε για τις γωνιές ανακύκλωσης – Έρχεται μεγάλη καμπάνια από τον Δήμο
17:53 Ισπανία: Ιστορική ποινή στον τερματοφύλακα της Ουέσκα
17:46 Στο Τοπικό Συμβούλιο Μονοδενδρίου ο Πέτρος Ψωμάς
17:42 Ερχεται η θεατρική παράσταση «Ποια Ελένη;»
17:39 Λονδίνο: Δυο Βρετανοεβραίοι μαχαιρώθηκαν έξω από συναγωγή ΒΙΝΤΕΟ
17:30 Μεσσηνία: Εξετάζεται αν αυτοκτόνησε ο 44χρονος
17:24 Διπλή κλήση παικτών του ΝΟΠ στην Εθνική Παίδων
17:17 Ντε Λάιεν: «Η Ευρώπη χάνει κάθε μέρα 500 εκ. ευρώ με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή»
17:10 Η πυγμάχος της ΠΓΕ Παναγιώτα Πετρίτση ξεχώρισε στην Σερβία
17:02 Στην Πάτρα «ινκόγκνιτο» ο επικεφαλής της Hellenic Train – Σιγή για Προαστιακό και Οδοντωτό
17:01 Πάτρα: Φωτιά πίσω από το «Νοσημάτων Θώρακος» – Ισχυρή δύναμη ελέγχει την κατάσταση
16:54 Έρχεται αύξηση στο επίδομα των συνταξιούχων – Στο τραπέζι έως και 350 ευρώ
16:54 Πάτρα: Η Αναστασία Ντοντή φέρνει το «ΦυτολόγιοΝ» στο Hoya μέσα σε έναν ζωντανό πράσινο κόσμο
16:46 Γεωργιάδης: «Καμία υπερεργασία» για την ειδικευόμενη που κατήγγειλε πως εφημέρευε 5 συνεχόμενες ημέρες
16:40 Πάτρα: Ο «γυμνός οφθαλμός» φέρνει στο Λιθογραφείον 22 ταινίες από το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
16:38 Μπαρτζώκας: Εκτός από εμάς και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη ομάδα με τόσο μεγάλη πίεση
