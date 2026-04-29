Στην Πάτρα «ινκόγκνιτο» ο επικεφαλής της Hellenic Train – Σιγή για Προαστιακό και Οδοντωτό

Στην Πάτρα βρέθηκε χθες για πρώτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train, Ρομπέρτο Ρινάουντο, ο οποίος τηρώντας πιστά την τακτική της εταιρείας, απέφυγε κάθε δημοσιότητα.

Οπως πληροφορείται η «Π» ο κ. Ρινάουντο είχε συνάντηση γνωριμίας με το προσωπικό, η οποία διήρκεσε μία ώρα με μετάφραση, παρουσία 25 εργαζομένων της εταιρείας, δηλαδή μηχανοδηγών, συνοδών, υπαλλήλων στα εκδοτήρια και τεχνητών.

Ο κ. Ρινάουντο διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους για επενδύσεις τη στιγμή που τα τρένα του Προαστιακού ξεμένουν από βλάβες, καθώς η συντήρηση του τροχαίου υλικού, όπως λέγεται, έχει καταρρεύσει. Οι εργαζόμενοι έθεσαν από την πλευρά τους, όλα τα φλέγοντα ζητήματα γύρω από την λειτουργία του Προαστιακού της Πάτρας, ωστόσο ο επικεφαλής της Hellenic Train έστρεψε τη συζήτηση προς την πλευρά των αρμοδιοτήτων του ΟΣΕ σε ζητήματα υποδομής, επισημαίνοντας ότι πιέζει την εταιρεία με κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να κάνει ό,τι πρέπει για την βελτίωση της γραμμής του Προαστιακού της Πάτρας και για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Ο κ. Ρινάουντο είχε όμως και ένα νέο να ανακοινώσει στους εργαζόμενους της Hellenic Train. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανακοίνωσε ότι σύντομα αποσύρονται τα λεωφορεία της εταιρείας από τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρα–Κιάτο και αντίστροφα, όπως επίσης από τα δρομολόγια εξυπηρέτησης των επιβατών του Προαστιακού της Πάτρας, προς το Πανεπιστήμιο, το ΠΓΝΠ, το Ακταίο και τον Αγιο Βασίλειο. Το μεταφορικό έργο θα δοθεί σε ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία, ενώ οι οδηγοί της Hellenic Train θα εκπαιδευτούν για να γίνουν μηχανοδηγοί και συνοδοί αμαξοστοιχιών.

Την ίδια στιγμή από το μέτωπο του Οδοντωτού δεν ακούγεται κανένα νέο. Η κοινή Επιτροπή Αγώνα κατοίκων και παραγωγικών φορέων Διακοπτού και Καλαβρύτων ετοιμάζει επιστολή στον πρωθυπουργό, παράλληλα με κλιμάκωση του αγώνα σε συντονισμό με τις έδρες των δύο δήμων, σε Αίγιο και Καλάβρυτα, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



