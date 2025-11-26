Στην Πάτρα η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Αγώνων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Την Ολυμπιακή Φλόγα των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026, υποδέχεται η Πάτρα, σήμερα Πέμπτη 27/11/2025.

Η Ολυμπιακή Φλόγα τιμά τον Κωστή Παλαμά: Στάση στην Πάτρα με ξεχωριστή τελετή στις 27 Νοεμβρίου

Η Φλόγα θα αναχωρήσει στις 9 το πρωί από τα Καλάβρυτα και αναμένεται να φθάσει στην οδό Αγίας Σοφίας στις 10.30 π.μ. περίπου.

Από εκεί θα την παραλάβει λαμπαδηδρόμος και θα ξεκινήσει η διαδρομή της μέσα στην πόλη ακολουθώντας τις οδούς: Αγίας Σοφίας, Κωνσταντινουπόλεως, Μαιζώνος. Μπροστά από το νέο Δημαρχείο στην οδό Μαιζώνος η φλόγα θα παραληφθεί από τους λαμπαδηδρόμους της Πάτρας και θα συνεχιστεί η διαδρομή επί της Μαιζώνος προς την πλατεία Γεωργίου όπου στις 10.45 π.μ. περίπου θα γίνει η τελετή υποδοχής της στην πόλη.

Στην πλατεία Γεωργίου θα την υποδεχτούν μεταξύ άλλων και μαθητές σχολείων της πόλης μαζί με τους δασκάλους – καθηγητές τους, ενώ τον ρυθμό στον λαμπαδηδρόμο θα δίνουν οι μουσικοί του Εργαστηρίου Μουσικής «Ρυθμότοπος».

Διέλευση Ολυμπιακής Φλόγας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πάτρα, κατά την διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας – XXV Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας την Πέμπτη 27/11/2025 στην Πάτρα και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων:

α) Στην οδό Αγ. Σοφίας από την συμβολή της με την οδό Κορίνθου έως την συμβολή της με οδό Κωνσταντινουπόλεως από ώρες 06:00-13:00

β) Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την συμβολή της με την οδό Αγ. Σοφίας έως την διασταύρωσή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου από ώρες 06:00-13:00

γ) Στην οδό Μαιζώνος από την διασταύρωσή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωσή της με την οδό Γούναρη από ώρες 06:00-13:00

δ) Στην οδό Κορίνθου από την διασταύρωσή της με την οδό Γούναρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Σοφίας από ώρες 06:00-13:00

ε) Στην οδό Πανεπιστημίου από την συμβολή της με την οδό Αγίας Σοφίας έως την συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας από ώρες 06:00-13:00

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την διέλευση της πομπής της Ολυμπιακής Φλόγας θα γίνεται τμηματικά.

-Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων :

-Στην οδό Αγίου Νικολάου από την διασταύρωσή της με την οδό Καραΐσκάκη έως την διασταύρωσή της με την οδό Κορίνθου (κάθοδος) από ώρες 11:20 – 11:40.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



