Στην Πάτρα το 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 23–26 Οκτωβρίου

Για πρώτη φορά, μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές εταιρείες της χώρας, η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία (ΕΓΕ), ενώνει τις δυνάμεις της με την Ιατρική κοινότητα της Πάτρας, διοργανώνοντας το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας στην πόλη.

Το 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 23 έως τις 26 Οκτωβρίου 2025, φέρνοντας στην Πάτρα το επίκεντρο της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας στη γαστρεντερολογία.

Η Πάτρα, με το μακρύ της ακαδημαϊκό παρελθόν και τη ζωντανή επιστημονική κοινότητα, αναδεικνύεται φέτος σε επίκεντρο της γαστρεντερολογίας.

To 45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας της ΕΓΕ (Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία), το οποίο συγκεντρώνει διακεκριμένους επιστήμονες — ομιλητές και περισσότερους από 700 συνέδρους — σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με παράλληλες συνεδρίες, κλινικά φροντιστήρια, κλινικά εργαστήρια, στρογγυλά τραπέζια, και εργαστήρια hands-on / workshops, καλύπτοντας όλο το εύρος της σύγχρονης γαστρεντερολογίας — από την ενδοσκόπηση ως τη νεότερη φαρμακολογία και τις βιολογικές θεραπείες.

Παράλληλα, το Συνέδριο ανοίγει τη γνώση προς την κοινωνία, διοργανώνοντας στην Πλατεία Γεωργίου μια τετραήμερη ενημερωτική δράση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου, με γιατρούς και νοσηλευτές της Γαστρεντερολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ να βρίσκονται καθημερινά στον χώρο (11:00–13:00 & 18:00–20:00), προσφέροντας ενημέρωση, συμβουλές και προσωπική καθοδήγηση στο κοινό.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας με κεντρικό μήνυμα «Μην το αφήνεις στην τύχη – Ο καρκίνος του παχέος εντέρου προλαμβάνεται», θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι ενημέρωσης. Από το κιόσκι θα μοιράζονται ενημερωτικά φυλλάδια στο κοινό, ενώ λεωφορεία της πόλης θα μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης μέσα από ειδική εξωτερική σήμανση.

Παράλληλα, ενημερωτικά βίντεο θα προβάλλονται, δίνοντας με τον δικό τους τρόπο το μήνυμα της έγκαιρης πρόληψης και της σημασίας του τακτικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό, η ΕΓΕ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ενίσχυση της πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Συνέντευξη Τύπου

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί Συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας κας Κωνσταντίνας Παρασκευά και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητή Γαστρεντερολογίας κο Κωνσταντίνο Θωμόπουλο, Διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ, όπου θα παρουσιαστούν οι στόχοι, οι θεματικές ενότητες και οι δράσεις του φετινού Συνεδρίου.

Η συνέντευξη τύπου θα γίνει την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πατρών στο ισόγειο.

Πρόσκληση προς τα ΜΜΕ

Η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία καλεί δημοσιογράφους και εκπροσώπους του Τύπου να καλύψουν τόσο τη Συνέντευξη Τύπου όσο και τη δράση πρόληψης στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου.

Η παρουσία σας θα συμβάλει στην ευρύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και τις σύγχρονες εξελίξεις στη γαστρεντερολογία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



