Στην Πάτρα ξανά ο Ανδρουλάκης την Κυριακή για την εορτή του πολιούχου Αγίου Ανδρέα
Ανήμερα της εορτής του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Νέα επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Αχαΐα αναμένεται τις επόεμενες ημέρες στην Πάτρα και την Αχαΐα.
Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε στο Peloponnisos FM o επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στην Πάτρα, μία μόλις εβδομάδα μετά την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη που προγραματοποιήθηκε χθες στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Κυριακή 30/11 για τους εορτασμούς του Αγίου Ανδρέα, πολιούχου της πόλης.
